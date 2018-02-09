Дело барнаульского стрелка на Lexus отправили в суд

В Барнауле в суд направили уголовное дело о дорожном конфликте, во время которого водитель Lexus открыл огонь из травматического пистолета, сообщает прокуратура Алтайского края.
Напомним, инцидент произошел 17 ноября. Потерпевший автомобилист пытался уйти от столкновения и резко перестроился в крайний правый ряд. Он создал помеху автомобилю Lexus, за рулем которого был обвиняемый. Водитель затормозил и мужчины начали выяснять отношения.
Во время ссоры обвиняемый достал из автомобиля травматический пистолет и грозился убить потерпевшего. После этого он несколько раз выстрелил в сторону мужчины. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.
Обвиняемый отказался от дачи показаний. Меру наказания определит суд, когда дело рассмотрят по существу.
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