Дело барнаульского стрелка на Lexus отправили в суд

Напомним, инцидент произошел 17 ноября. Потерпевший автомобилист пытался уйти от столкновения и резко перестроился в крайний правый ряд. Он создал помеху автомобилю Lexus, за рулем которого был обвиняемый. Водитель затормозил и мужчины начали выяснять отношения.

Во время ссоры обвиняемый достал из автомобиля травматический пистолет и грозился убить потерпевшего. После этого он несколько раз выстрелил в сторону мужчины. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

Обвиняемый отказался от дачи показаний. Меру наказания определит суд, когда дело рассмотрят по существу.