Согласно информации Демократической партии США, представители выборного штаба Трампа попросили о помощи российское правительство и разведку. Чтобы нанести ущерб позициям Хиллари Клинтон, "заговорщики" взломали компьютерные сети Демократической партии и распространили материалы, украденные оттуда.

"В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии", — цитирует фрагмент иска РИА Новости.

Напомним, речь идет о скандале, который разгорелся вокруг переписки представителей Демократической партии: ее в течение 2016 года публиковал сайт WikiLeaks.

Владимир Джабаров, российский сенатор, прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что у США нет доказательств вмешательства России в американские выборы. "Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — считает сенатор.