Демократическая партия США требует с России миллионы за вмешательство в выборы

Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks. Авторы иска обвиняют их в сговоре для вмешательства в выборы президента в 2016 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ.
Согласно информации Демократической партии США, представители выборного штаба Трампа попросили о помощи российское правительство и разведку. Чтобы нанести ущерб позициям Хиллари Клинтон, "заговорщики" взломали компьютерные сети Демократической партии и распространили материалы, украденные оттуда.
"В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии", — цитирует фрагмент иска РИА Новости.
Напомним, речь идет о скандале, который разгорелся вокруг переписки представителей Демократической партии: ее в течение 2016 года публиковал сайт WikiLeaks.
Владимир Джабаров, российский сенатор, прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что у США нет доказательств вмешательства России в американские выборы. "Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — считает сенатор.
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