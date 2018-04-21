Демократическая партия США требует с России миллионы за вмешательство в выборы

Сегодня, 08:54.
Политика

Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks. Авторы иска обвиняют их в сговоре для вмешательства в выборы президента в 2016 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ.

США.
США. Фото: СС0.

Согласно информации Демократической партии США, представители выборного штаба Трампа попросили о помощи российское правительство и разведку. Чтобы нанести ущерб позициям Хиллари Клинтон, "заговорщики" взломали компьютерные сети Демократической партии и распространили материалы, украденные оттуда.

"В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии", — цитирует фрагмент иска РИА Новости. 

Напомним, речь идет о скандале, который разгорелся вокруг переписки представителей Демократической партии: ее в течение 2016 года публиковал сайт WikiLeaks.

Владимир Джабаров, российский сенатор, прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что у США нет доказательств вмешательства России в американские выборы. "Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — считает сенатор. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Новости партнеров