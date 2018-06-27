День молодежи 2018 в Барнауле: куда сходить и чем заняться

27 июня в России отмечают День молодежи. В Барнауле праздничную программу растянули на несколько дней. Крупнейший фестиваль красок, выставка военной техники, танцевальный батл и фейерверк: рассказываем, куда сходить и что посмотреть.
Настольные игры и иллюминация
27 июня с 18:00 в парке развлечений "Солнечный ветер" (пр. Ленина, 152 в) начнут работать праздничные площадки. Здесь можно поиграть в настольные игры, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" покажется мастер-классы, на главной сцене выступят барнаульские артисты.
Концертная программа завершится в 22:45 праздничным фейерверком. Организаторы запустят на каждом аттракционе красочную иллюминацию, на фоне которой можно сфотографироваться.
Танцы и футбол
27 июня молодежный праздник пройдет на площади перед краевым театром драмы. В 18:00 начнется концерт, на котором выступит вокальная студия Basilio. Для гостей праздника подготовят футбольную полосу препятствий с призами с символикой FIFA 2018 и молодежный поэтический слэм "Читай и действуй".
В 18:30 пройдет конкурс рисунков на асфальте. В 19:00 студия "Северная сторона" научит барнаульцев танцевать — на площадке проведут мастер-классы.
Фестиваль под открытым небом
27 июня в 17:00 на площадке перед Краевым дворцом молодежи (ул. Юрина, 204в) начнется масштабный фестиваль под открытым небом. В программе праздника запланированы выступления и мастер-классы от школы диджеев DJ School Barnaul, а также танцевальные батлы. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах, послушать выступления рок-групп и других молодежных коллективов.
Фестиваль красок и сбор мусора
30 июня в 12:00 праздник начнется в парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в). В программе — этап городского конкурса "Мисс Барнаул — 2018", летний кубок барнаульской лиги КВН, крупнейший в Сибири фестиваль красок "Сияй", выступление лучших DJ города. Хедлайнером станет барнаульская кавер-группа "ZZ POP".
В 15:00 начнется молодежное спортивное мероприятие "Марш-бросок". В нем примут участие студенты, силовые структуры, ветеранские общественные организации. Гостям представят выставку современной боевой техники, вооружения. Здесь пройдут показательные выступления отряда спецназа.
В парке в 13:00 стартует экологический фестиваль "Наш дом — Барнаул". Гости посетят лекции, выставки арт-объектов, кинопоказы, шоу химических экспериментов.
Во время фестиваля будут работать экспозиция музея "Мир камня", зона эко-товаров и эко-фудкорт. Также здесь барнаульцы смогут сдать макулатуру, пластик, металл, стекло, энергосберегающие лампы: организаторы подготовят пункт приема вторичного сырья.
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