Конференции и крестные ходы: 24 мая в России празднуют День славянской письменности

Сегодня, 07:03.
Культура

24 мая в России празднуют День славянской письменности и культуры. Церковное название праздника — день равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 24 мая в российских городах проходят церковные службы и крестные ходы, научные конференции, концерты и другие мероприятия. Altapress.ru рассказывает об истории праздника и создателях кириллической азбуки. 

В день славянской письменности и культуры в Барнауле прошел крестный ход.
В день славянской письменности и культуры в Барнауле прошел крестный ход. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Когда появился праздник славянской письменности?

День славянской письменности и культуры — государственный праздник, который не является официальным выходным днем. Официально его утвердили 30 января 1991 года. Впервые день святых Кирилла и Мефодия в России отметили в 1985 году.

Кто такие просветители Кирилл и Мефодий?

Праздник славянской письменности отмечается в день памяти Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Два брата внесли огромный вклад в развитие славянского общества: созданная ими письменность стала большим импульсом для развития культуры и просвещения в славянских государствах. Письменность позволила развить русское книжное дело и литературу, сообщает my-calend.ru.

День славянской письменности.
День славянской письменности.

Почему славянская азбука называется кириллицей?

Созданный просветителями алфавит назвали кириллицей по имени младшего брата: Кирилл на основе греческой создал славянскую азбуку, а Мефодий помогал ему в этом.

Почему Кирилл и Мефодий равноапостольные?

Равноапостольные — значит, подобные апостолам (ученикам Иисуса Христа). Это звание "присваивают" тем православным святым, которые прославились проповедованием и обращением людей в христианство. 

Созданная азбука дала возможность Кириллу и Мефодию начать переводить церковные книги на родной язык славян.

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