"Воспитывался в девяностые". Депутат-единоросс дал пощечину школьнику в Подмосковье

Сообщается, что у депутата три высших образования, в том числе педагогическое и юридическое, и черный пояс по каратэ.

В день инцидента он проверял работу подрядчиков на школьном стадионе. На скамейке сидели и шумели освобожденные от занятий школьники. Депутат потребовал тишины, но школьники попросили его не мешать играть. Мужчина подошел к ученикам. Один из подростков сказал депутату: "А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья". После этого Одинцов дал ему пощечину.

После этого один из присутствовавших школьников пожаловался учителю на произошедшее. Мама пострадавшего мальчика сообщила журналистам, что, подойдя к физруку, Одинцов показал депутатское удостоверение и сказал, что "ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет". Позже депутат пояснил директору школы, что "воспитывался в девяностые" и знает, как работать с молодежью.

У школьника сняли побои. Родители собираются подавать в суд.

Позже стало известно, что Одинцова временно исключат из партии. Об этом сообщается на сайте регионального отделения "ЕР".

"На данный момент инцидент не исчерпан. Насколько нам известно, родители пострадавшего ребенка готовят документы в суд. Сам Одинцов ситуацию никак не комментирует", — цитируют в сообщении слова врио руководителя исполкома Пушкинского отделения партии Кобы Паикидзе.