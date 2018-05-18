Депутат Госдумы предлагает установить в Москве памятник Николаю II

Иван Сухарев, первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, подготовил запрос в мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки памятника Николаю II в Москве, пишет RT.
По мнению депутата, это восстановит историческую справедливость.
"Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня рождения Николая II, который до самой своей гибели в ипатьевском подвале служил верой и правдой России. В Сербии, в центре Белграда, уже много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты", — отметил Иван Сухарев.
В 2017 году в Новосибирске открыли памятник императору Николаю II и наследнику — цесаревичу Алексею. Памятник установили на территории Александро-Невского собора. Пелену с памятника снимали под государственный гимн Российской империи "Боже, Царя храни!".
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