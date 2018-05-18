Депутат Госдумы предлагает установить в Москве памятник Николаю II

"Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня рождения Николая II, который до самой своей гибели в ипатьевском подвале служил верой и правдой России. В Сербии, в центре Белграда, уже много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты", — отметил Иван Сухарев.