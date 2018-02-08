Десятки людей на теплоходе застряли во льдах Охотского моря

Пассажирское судно почти наткнулось на мощные ледовые поля у берегов Японии. Плотность льда, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов".

Сообщается, что маневры теплохода безопасны для пассажиров и экипажа. Сахалинские власти подчеркивают, что теплоход специально оборудован для прохождения ледовых заторов, кроме того, им управляет опытный капитан. В порт назначения "Игорь Фархутдинов" должен прибыть к утру 9 февраля.