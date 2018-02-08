Десятки людей на теплоходе застряли во льдах Охотского моря

В Охотском море застрял теплоход "Игорь Фархутдинов", на его борту находятся 127 пассажиров, пишет Газета.ru со ссылкой на сайте правительства Сахалинской области.
Пассажирское судно почти наткнулось на мощные ледовые поля у берегов Японии. Плотность льда, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов".
Сообщается, что маневры теплохода безопасны для пассажиров и экипажа. Сахалинские власти подчеркивают, что теплоход специально оборудован для прохождения ледовых заторов, кроме того, им управляет опытный капитан. В порт назначения "Игорь Фархутдинов" должен прибыть к утру 9 февраля.
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