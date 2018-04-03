Дети из России пострадали при взрыве в ереванском ресторане Burger King

По предварительным данным, в Burger King взорвался 20-килограммовый баллон с углекислым газом, используемый в аппарате для разлива пива. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Восьмилетняя девочка, которая пострадала больше других, успешно прооперирована.

Среди пострадавших трое граждан Армении – дети шести и восьми лет, а также 19 летняя девушка (по неподтвержденным данным, менеджер заведения), трое 15 летних граждан России (Алена А., Лиза А. и Ярослав Л.) и двое 24-летних иранцев.