Девушка из Алтайского края будет участвовать в шоу "Песни" на ТНТ

Полина рассказала, что спонтанно решила поехать на прослушивание в Новосибирск на последнем автобусе из Бийска. Ее привлекло само название шоу "Песни". Девушка решила, что раз у нее есть стопка собственных композиций, то можно участвовать.

Полина Холод поет еще со школы. Она начала писать песни около 5 лет назад, когда первый раз взяла в руки гитару. Холод — это псевдоним от фамилии Холодова.

Публикация от Полина🎭Холод (@polina_holod19) Янв 30, 2018 в 12:50 PST

Выпуск с участием Полины Мороз можно будет увидеть субботу в 21:00 на ТНТ.

Напомним, ранее барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал гостем передачи Comedy Club на ТНТ. Выпуск с его участием показали 22 февраля.

Справка

Шоу "Песни" — музыкальный эксперимент телеканала ТНТ, где два крупнейших музыкальных лейбла страны — Black Star и MALFA, два авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ, объединились для создания нового российского шоу-бизнеса.

Победителя определят зрители. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 млн рублей. Продюсеры шоу сами решат, кто из участников подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star.