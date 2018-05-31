Топ правил вложения личных денег без потерь

Есть три толковых совета для тех, кто инвестирует деньги на финансовых рынках. Во-первых, создайте личный резервный фонд — он поможет пережить трудное время. Во-вторых, не вкладывайте последние деньги. И, в-третьих, никогда не отдавайте деньги под нажимом.

Насколько бы проще была жизнь Любови Д., жительницы Барнаула, если бы она следовала этим простым, в сущности, правилам... А начиналось все отлично. Ей позвонили: какая-то женщина рассказала о рынке "Форекс": дескать, дело это надежное, доходы будут большие, научим вас зарабатывать.

Любовь пошла учиться — надо отдать должное 67-летней пенсионерке. Но обернулась ее отвага провалом. Слово за слово, и ее уговорили вложить реальные деньги. Накоплений у женщины не было, она взяла заем под залог квартиры. И потеряла все: и деньги, и квартиру. Только после вмешательства Ассоциации по защите прав заемщиков ей удалось вернуть жилье.

Правило первое. Резервный фонд имеет смысл хранить в банке, учитывая, что в случае отзыва лицензии сумма до 1,4 млн рублей вместе с причисленными процентами будет вам выплачена. Накопить надо 3-6 месячных зарплат.

Под вывеской "Форекс"

Форекс — это рынок межбанковского обмена валюты, на котором покупают или продают валюту, получая доход из разницы цен. В России на нем зарабатывают с 1990-х годов. Но историй, когда под вывеской "Форекс" у людей отнимали деньги жулики, стало так много, что в ЦБ забили тревогу.

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (из интервью изданию "КарелИнформ"):

— Только в первом квартале 2018 года Банк России выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, данные по 78 таким организациям направлены в прокуратуру для блокировки их сайтов в судебном порядке.

Мошенники, как в истории с Любовью Д., предлагают поучиться. На уроках дают ученикам доступ якобы к торговому терминалу и уговаривают вложить реальные деньги. Но все, что ученики видят в своем "личном кабинете", мошенники просто "нарисовали". А деньги клиентов они выводят на подставные счета.

Правило второе. Проверьте, имеет ли форекс-дилер лицензию Банка России. Список лицензированных форекс-дилеров ищите на сайте ЦБ РФ. Если лицензия есть, значит, ЦБ такого дилера контролирует.

Разбирайтесь на Виргинских островах

Мошенничество под маской Форекса — только одна из проблем. Некоторые форекс-дилеры козыряют тем, что зарегистрированы за рубежом и у них есть лицензия иностранного регулятора. Так что лицензия Банка России им будто бы вовсе не нужна — несите нам свои денежки.

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

— Если возникнут проблемы - а они в 99% случаев возникают, - бороться за свои права придется в иностранной юрисдикции - на Виргинских островах или еще дальше.

Правило третье. Хранение валюты в банке наименее рискованно, валютные вклады застрахованы, как и рублевые. При выплате страхового возмещения по вкладу в инвалюте выплату осуществляют в рублях. Сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на день наступления страхового случая. Сумма возмещения — до 1,4 млн рублей.

"Дилетантам тут не место"

Начали мы с историй о мошенничестве не для того, чтобы навеки отпугнуть вас от вложений в финансовые рынки. Скорее — чтобы помочь извлечь полезные уроки из чужих ошибок. Если у вас есть финансовая подушка безопасности, вы хотите попробовать. Только не стоит рассчитывать на 100-процентный успех.

Бывшему жителю Барнаула Александру 500 тыс. рублей достались, можно сказать, внезапно: супруга выплатила при разводе. Деньги, как он вспоминает, жгли руку: очень хотелось заработать побольше, в идеале — накопить на покупку хотя бы простенького жилья.

Форекс он отмел сразу — риск здесь считается повышенным. А вот в акции Александр верил с детства — в книжках о них много писали.

Для начала вложил небольшую сумму в акции известной американской фирмы. Доход получил уже через три месяца. Поверил в свои силы, и на другую часть суммы купил акции российской госкомпании... "Нет слов, как я был разочарован. Продал акции, зафиксировал убыток и больше на фондовом рынке не играю. Дилетантам тут не место", — признается он.

Правило четвертое. На начальном этапе инвестируйте в акции и облигации не больше 10-20% сбережений. Если ваша цель — через пару лет купить жилье, фондовый рынок для этого не лучшее место. Хотя бы потому, деньги на покупку вам понадобятся как раз тогда, когда продавать акции будет невыгодно.

Только нажми на кнопку

Купля-продажа акций и облигаций — дело в самом деле рискованное. Один из бизнесменов рассказал altapress.ru: всегда считал, что фондовый рынок — что-то вроде тотализатора. Как бы ты ни старался следовать правилам, если уж не везет — ничего не попишешь.

Тем не менее миллионы американцев, европейцев и китайцев не могут и дня прожить без информации о котировках акций и индексе Доу – Джонса. В Шанхае котировки демонстрируют прямо на улицах — в бегущей строке электронных табло. Эксперты говорят: около половины жителей западных стран делают вложения в финансовые рынки.

Доля россиян, торгующих на бирже, тоже растет. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), в 2017 году общая сумма инвестиций, сделанных через брокеров, увеличилась в 1,6 раза - с 520 до 850 млрд рублей.

Двигает людьми сегодня не только возможность заработать больше, чем в банке. Процесс купли-продажи на бирже сильно упростился. Операции совершают в личном кабинете на сайте компании-брокера и даже через мобильное приложение. Нажал кнопку на экране телефона — и ты владелец пакета акций.

А вот вложить деньги так, чтобы получить доход, по-прежнему трудно.

Правило пятое. От чего зависит доход на бирже? От суммы вложений и размера пакета акций, от величины комиссионных, которые возьмет с вас брокер, от вашего выбора: если торговать "голубыми фишками" — акциями наиболее перспективных и крупных компаний — шансов заработать больше.

Акции — дело терпеливых

Заработки на фондовом рынке — не ровная дорога к гарантированному финансовому благополучию. Здесь любую рекламу стоит подвергать сомнению.

Во-первых, покупать ценные бумаги на бирже надо через брокеров, с которыми вы заключите брокерский договор, или через банки. Но не любой "игрок", называющий себя брокером, торгует на бирже — под этой маской вполне может скрываться и финансовая пирамида.

Во-вторых, чтобы эффективно работать, нужны знания и навыки. Поучиться, конечно, можно на курсах, тем более что многие брокерские компании проводят их бесплатно. Но обучение здесь нужно, что называется, нон-стоп.

В-третьих, всегда есть риск, что курс акций будет падать слишком долго. Если хотите накопить на жилье, в акции лучше не вкладываться — может случиться, что в нужный момент вы не сможете их продать по хорошему курсу. Так что запаситесь терпением.

Правило шестое. Брокер должен иметь лицензию ЦБ. Их реестр можно найти на официальном сайте Банка России. При выборе брокера имеет значение и его стаж работы на рынке: чем он больше, тем лучше.

Инструмент для дилетантов

Между тем, для таких людей, как наш собеседник Александр, есть другой инструмент, о котором он в тот момент не подумал: паевые инвестиционные фонды. ПИФы буквально созданы для тех, кто не разбирается или не хочет разбираться в нюансах фондового рынка.

Такой фонд, объединив деньги разных инвесторов, вкладывает их в разные инструменты (акции, облигации, недвижимость и др.), формируя портфель активов. Покупая пай, вы становитесь обладателем "кусочка" этого портфеля. Если стоимость пая растет — растет и ваш доход.

Вложения в ПИФы менее рискованные, но и здесь возможны убытки. По данным "РИА рейтинг", у 69% ПИФов по итогам 2017 года имел место прирост стоимости пая - их клиенты получили прибыль.

Правило седьмое. Вложения в паевые фонды не застрахованы государством, даже если паи вы купили через банк. Не гарантируется и доходность.

Отдай работу управляющим

Плюсов у ПИФов много: они доступны (можно вложить небольшую сумму), более доходны, чем депозиты в банке, с дохода не надо платить налог. Более того, все сделки на бирже за вас будут совершать профессиональные управляющие.

Купить паи можно в банке, у брокера или у финансовой управляющей компании. Но подумать все равно придется, ведь выбор здесь обширный.

"Выбрать управляющую компанию для меня было несложно — у каждой есть сайт, надо просто сравнить параметры. Еще для меня было важно, как долго эта компания работает на рынке", — рассказал барнаулец Василий о своем опыте вложений в ПИФ.

А вот с выбором самого фонда было сложнее. "Я понял, что мне нужен открытый ПИФ. Неудобно хранить деньги там, откуда я не всегда могу их забрать (закрытые и интервальные фонды). Но на что сделать ставку — ПИФы акций или облигаций?" — размышлял Василий.

В конце концов он выбрал ПИФ смешанных инвестиций. "Сначала я нервничал и каждый день смотрел на сайте стоимость пая. Потом успокоился. Мой результат: за три года я в плюсе, стоимость пая увеличилась за это время прочти на 60%", — рассказал Василий.

Правило восьмое. Управляющая компания ПИФа должна иметь лицензию ЦБ РФ. Там же можно проверить, входит ли выбранный ПИФ в Госреестр, и посмотреть основные финансовые показатели фондов.

Доход плюс налоговый вычет

Есть еще один инструмент для таких инвесторов, как наш Александр, который был введен лишь в 2015 году: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В 2017 году 70% таких счетов открыли новые частные инвесторы, которые никогда не имели брокерских счетов, констатируют в НАУФОР.

Что надо для вложения денег в ИИС? Открыть счет у брокера или управляющей компании и перевести туда деньги. Максимум — 1 млн рублей. Минимального вложения в законе нет, его определит брокер или управляющий.

Открыв счет у брокера, вы сами совершаете сделки на бирже через терминал, давая брокеру указания о покупке-продаже акций, облигаций, паев и других активов. Во втором случае — поручаете это управляющему.

Кроме дохода от операций на бирже открытие ИИС дает еще одну приятную "фишку": налоговый вычет. Правда, для этого нельзя выводить средства и закрывать счет раньше чем через три года после его открытия.

Кстати, по данным НАУФОР, в 2017 году объем средств россиян, размещенных на индивидуальных инвестсчетах, составил 45 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2016 году.