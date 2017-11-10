"Дискотека Авария" застряла на алтайской дороге из-за метели

Днем ранее Хохлова написала, группа отправляется из Москвы на гастроли. А Алексей Рыжов отметился в соцсети в аэропорту Новокузнецка и в самом городе, пишет "Ваш город".

На какие гастроли едут артисты, неизвестно. Возможно, это частная вечеринка в Горном Алтае. Напомним, что в Барнауле группа "Дискотека Авария" выступила 1 октября на празднике ТРЦ "Весна".