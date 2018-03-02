"Диван для кастинга": в Голливуде установили статую фигуранту секс-скандала Харви Вайнштейну

Скульптура представляет собой диван, на которой сидит Вайнштейн в распахнутом на груди банном халате со статуэткой "Оскара" в руках. Арт-объект носит название "Диван для кастинга", его авторами стали художник Пластик Джизус и его коллега Джошуа Монро, ранее известный как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа.

"Образ продюсера на диване олицетворяет собой методы, используемые в Голливуде влиятельными людьми. Имея деньги и власть, а также возможность дать работу, они пользуются этим для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Возможно, шутка над этим сможет убавить их силу", — цитирует издание авторов скульптуры.

Сатирическую инсталляцию установили на Голливудском бульваре, где 4 марта в театре "Долби" состоится церемония вручения статуэток.

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как сразу несколько десятков женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.

Ранее сообщалось, что продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, подаст заявление о банкротстве.