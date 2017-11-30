Дорога как после бомбежки: в Бийске украли решетки ливневок

В Бийске неизвестные украли решетки ливневок. Фото: Валечка Попова в vk.com/biysk_all. В Бийске неизвестные украли решетки ливневок. Фото: Валечка Попова в vk.com/biysk_all.

Бийчане рассказали, что улица, на которой у ливневок нет решеток, находится за остановкой после "Фортуны". Прохожие опасаются за свое здоровье. Они призывают быть осторожными и автомобилистов. Жители Бийска предполагают, что неизвестные украли решетки для того, чтобы сдать на металлолом.

В МУ МВД "Бийское" altapress.ru рассказали, что заявление о краже решеток ливневок пока не поступало.