Дорога как после бомбежки: в Бийске украли решетки ливневок

В Бийске неизвестные украли несколько решеток ливневок на одной из улиц города. На дороге образовались дыры, сообщают очевидцы в группе "Типичный Бийск".
В Бийске неизвестные украли решетки ливневок. Фото: Валечка Попова в vk.com/biysk_all.
В Бийске неизвестные украли решетки ливневок. Фото: Валечка Попова в vk.com/biysk_all.
Бийчане рассказали, что улица, на которой у ливневок нет решеток, находится за остановкой после "Фортуны". Прохожие опасаются за свое здоровье. Они призывают быть осторожными и автомобилистов. Жители Бийска предполагают, что неизвестные украли решетки для того, чтобы сдать на металлолом.
В МУ МВД "Бийское" altapress.ru рассказали, что заявление о краже решеток ливневок пока не поступало.
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