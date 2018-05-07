Депутаты Госдумы назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

Госдума определит процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства Российской Федерации на ближайшем пленарном заседании сразу после внесения кандидатуры премьер-министра в нижнюю палату парламента, пишет РИА Новости.
Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.
"По Конституции Российской Федерации президент вносит кандидатуру на назначение председателя правительства в течение двух недель, Государственная Дума в соответствии с конституцией и регламентом Государственной Думы должна рассмотреть эту кандидатуру в течение одной недели", — рассказала председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова (ЕР).
На данный момент кандидатура не внесена.
После внесения кандидатуры премьер-министра депутаты в ходе пленарного заседания определят, каким образом — тайно или открыто — будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства Российской Федерации. Дата и время голосования будут определены уже после того, когда кандидатура будет внесена.
"Если сегодня будет внесена, тогда соответственно завтра состоится пленарное заседание и это будет единственным вопросом, который в рамках пленарного заседания будет рассматриваться", — сказал Савастьянова.
Ранее сообщалось, что позже станет известен персональный состав кабинета и его новая рабочая структура — по закону предложения об этом представляет новый премьер, а итоговые указы о назначении подписывает президент
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