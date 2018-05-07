Депутаты Госдумы назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.

"По Конституции Российской Федерации президент вносит кандидатуру на назначение председателя правительства в течение двух недель, Государственная Дума в соответствии с конституцией и регламентом Государственной Думы должна рассмотреть эту кандидатуру в течение одной недели", — рассказала председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова (ЕР).

На данный момент кандидатура не внесена.

После внесения кандидатуры премьер-министра депутаты в ходе пленарного заседания определят, каким образом — тайно или открыто — будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства Российской Федерации. Дата и время голосования будут определены уже после того, когда кандидатура будет внесена.

"Если сегодня будет внесена, тогда соответственно завтра состоится пленарное заседание и это будет единственным вопросом, который в рамках пленарного заседания будет рассматриваться", — сказал Савастьянова.

Ранее сообщалось, что позже станет известен персональный состав кабинета и его новая рабочая структура — по закону предложения об этом представляет новый премьер, а итоговые указы о назначении подписывает президент



