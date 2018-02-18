Два американских ракетных эсминца вошли в Черное море

Кристофер Грэди,

командир эсминца Carney:

— Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо. Мы работаем в выбранное нами время и в выбранном нами темпе в этом стратегически важном регионе. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные силы для защиты наших интересов по всему миру.

Факт

В последний раз одновременно два корабля ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года.

Справка

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.