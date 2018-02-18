Два американских ракетных эсминца вошли в Черное море

Американские эсминцы Ross и Carney 17 февраля прошли по проливу Босфор в северном направлении и вошли в Черное море. Цель похода – "проведения морских операций по безопасности", заявили в пресс-службе 6-го флота ВМС США, передает ТАСС.
Кристофер Грэди,
командир эсминца Carney:
— Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо. Мы работаем в выбранное нами время и в выбранном нами темпе в этом стратегически важном регионе. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные силы для защиты наших интересов по всему миру.
Факт
В последний раз одновременно два корабля ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года.
Справка
Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.
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