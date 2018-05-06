На Ямале неизвестные подожгли два торговых центра

Вечером 5 мая в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа загорелись два торговых центра - "Таурус" и "Семья". В МЧС наиболее вероятной причиной назвали поджог, сообщил РБК.
Пожар в торговом центре "Таурус" возник в 20:35 по Москве, в момент возгорания в нем не было посетителей. Площадь возгорания составила 100 кв. метров, в тушении пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники.
Сообщение о возгорании в торгового центра "Семья" поступило в экстренные службы в 21:00 по Москве. Площадь пожара составила 6050 кв. метров, в момент возгорания в здании также не было людей. В тушении участвовали 51 человек и 17 единиц техники.
Пожар ликвидировали чуть менее чем за два часа. Были спасены материальные ценности на сумму примерно 28 млн рублей. Собственники у зданий разные, объединяет их только общий арендатор "Планета одежды", выяснили журналисты "Красного Севера".
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