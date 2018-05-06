На Ямале неизвестные подожгли два торговых центра

Пожар в торговом центре "Таурус" возник в 20:35 по Москве, в момент возгорания в нем не было посетителей. Площадь возгорания составила 100 кв. метров, в тушении пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники.

Сообщение о возгорании в торгового центра "Семья" поступило в экстренные службы в 21:00 по Москве. Площадь пожара составила 6050 кв. метров, в момент возгорания в здании также не было людей. В тушении участвовали 51 человек и 17 единиц техники.

Пожар ликвидировали чуть менее чем за два часа. Были спасены материальные ценности на сумму примерно 28 млн рублей. Собственники у зданий разные, объединяет их только общий арендатор "Планета одежды", выяснили журналисты "Красного Севера".