Двум сибирским туристкам грозит 3 года тайской тюрьмы из-за сувенира

В Таиланде полиция задержала двух жительниц Новосибирска Лилию Карманову и Полину Ликман. Девушек подозревают в хранении кораллов. За это им грозит 4 года тюрьмы, сообщает НГС.
В полицию на девушек заявила хозяйка отеля. Туристки рассказали, что купили на пляже у местного жителя пакет ракушек и кораллов за 100 бат (около 180 рублей) и принесли их в бунгало. Хозяйка запретила проносить его в комнату из-за сильного запаха. Она пыталась объяснить им, что у них будут проблемы в аэропорту, но туристки не волновались, так как были уверены, что купленные ракушки можно выносить.
На следующий день девушки попытались залить в ракушки чистящее средство, чтобы те не пахли, но хозяйка потребовала вылить "опасную химию". Тогда они оставили пакет во дворе, чтобы не создавать новый конфликт, пояснила Карманова.
После этого хозяйка позвонила в полицию. Девушек арестовали за незаконное хранение кораллов в бунгало. В камере они провели сутки.
Карманова рассказала, что им пришлось спать на полу. "Туалет был за ширмой. Ночью нас посещали насекомые, пауки, ящерицы, комары и мошки", - рассказали туристки.
Девушек освободили под залог в 150 тысяч бат (300 тысяч рублей), нанятый родителями адвокат отвёз их в бунгало за вещами, где они извинились перед хозяйкой. Карманова рассказала, что та в ответ извинилась перед ними и признала, что "перегнула палку", вызвав полицию.
Сейчас Карманова и Ликман живут в съёмной комнате, у них отобрали паспорта и они не могут уехать. Каждые 12 дней они должны отмечаться и ждут, пока дело передадут в суд — на это есть 48 дней. По закону, им грозит штраф в 40 тысяч бат (73 тысячи рублей) или лишение свободы на три года, либо и то и другое.
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