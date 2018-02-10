Двум сибирским туристкам грозит 3 года тайской тюрьмы из-за сувенира

В полицию на девушек заявила хозяйка отеля. Туристки рассказали, что купили на пляже у местного жителя пакет ракушек и кораллов за 100 бат (около 180 рублей) и принесли их в бунгало. Хозяйка запретила проносить его в комнату из-за сильного запаха. Она пыталась объяснить им, что у них будут проблемы в аэропорту, но туристки не волновались, так как были уверены, что купленные ракушки можно выносить.

На следующий день девушки попытались залить в ракушки чистящее средство, чтобы те не пахли, но хозяйка потребовала вылить "опасную химию". Тогда они оставили пакет во дворе, чтобы не создавать новый конфликт, пояснила Карманова.

После этого хозяйка позвонила в полицию. Девушек арестовали за незаконное хранение кораллов в бунгало. В камере они провели сутки.

Карманова рассказала, что им пришлось спать на полу. "Туалет был за ширмой. Ночью нас посещали насекомые, пауки, ящерицы, комары и мошки", - рассказали туристки.

Девушек освободили под залог в 150 тысяч бат (300 тысяч рублей), нанятый родителями адвокат отвёз их в бунгало за вещами, где они извинились перед хозяйкой. Карманова рассказала, что та в ответ извинилась перед ними и признала, что "перегнула палку", вызвав полицию.

Сейчас Карманова и Ликман живут в съёмной комнате, у них отобрали паспорта и они не могут уехать. Каждые 12 дней они должны отмечаться и ждут, пока дело передадут в суд — на это есть 48 дней. По закону, им грозит штраф в 40 тысяч бат (73 тысячи рублей) или лишение свободы на три года, либо и то и другое.