Дьявольские происки: максимальная ставка банковских вкладов обрушилась

ЦБ вывел среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях 10 российских банков с наибольшими суммами депозитов населения. Оно и составило 6,66%.

На этой неделе этот показатель обновил свой исторический минимум.

Сейчас ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, "ФК Открытие", Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

С 1 по 10 марта ставки рублевых розничных вкладов снизили три банка из этого списка. Самое внушительное снижение провел Райффайзенбанк. В Совкомбанке ставки снизились на 0,2 процентных пункта. Газпромбанк обновил сезонное предложение для вкладчиков, сократив максимальную ставку розничной линейки до 7% годовых.

Помимо них в марте доходность рублевых вкладов скорректировали банки за пределами топ-10: Росбанк, "Ак барс", Росгосстрахбанк, "Абсолют банк", ТКБ, МКБ, OТП, "Зенит". Снижение ставок в них составило в среднем 0,25% годовых.

Представитель Райффайзенбанка и другие банкиры оправдывают свои действия снижением ключевой ставки ЦБ. Последний раз она снижалась 12 февраля на 0,25 процентных пункта и сейчас составляет 7,5%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на будущую пятницу.