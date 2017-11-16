Дюжев объяснил свои слова про то, что россияне заслуживают бездарных сериалов

Ранее он заявил в интервью телеканалу LTV, что российские зрители заслуживают "бездарных сериалов". Также актер сказал, что разочаровался в российском зрителе: Дюжев считает, что россияне не заслуживают качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры.

Позже Дюжев более подробно рассказал об инциденте, который вынудил его сделать скандальное заявление. По его словам, он летел бизнес-классом, а пассажиры из эконом-класса отказались пропустить его на посадку без очереди.

"Я сказал: "Может, кто-то ошибся, это не стойка регистрации эконом-класса. Это бизнес-класс. Собственно, не я разделяю". — "А что, значит, мы для вас не люди, мы тоже здесь стоим, тоже устали". Я не спорил и ушел в конец очереди. После этого люди в таком победном настроении начали мне отпускать фразы: "Мол, вот так бы и давно, звезда, лезет без очереди. На что и сказал: "О чем мне с вами говорить, если вы так относитесь к тем, кто занимает ваш досуг, ваше личное время, рискует жизнью в кадре, выполняя трюки. А получается, что вы ни насколько, даже находясь с билетом эконом-класса в очереди бизнес-класса, даже не рассматриваете того, что я имею право сюда встать". Ну и началось: "А что вы такого сделали?! Какой досуг?!" Я говорю: "Ну, наверное, я снимаюсь в хороших" — "А в каких хороших вы фильмах и сериалах снимались?" Я говорю: "А, так я в плохих сериалах и фильмах снимался? Ну так вы, значит, заслуживали этих плохих сериалов", — сказал актер.

Дюжев пояснил, что рейтинг сериалам создает сам зритель.

"Получается какая взаимосвязь: раз зритель смотрит и создает рейтинги определенным сериалам, это прямая связь с тем, что продюсер понимает, что их нужно продолжать снимать. Если вы их не будете смотреть, значит, рейтинга не будет, значит, продюсер будет вам предлагать иной продукт. Вот об этом шла речь", — подчеркнул он.

Актер также добавил, что его слова относились непосредственно к тем людям, которые стояли в очереди, сообщают "Известия".