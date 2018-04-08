Экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину

По словам адвоката, представляющего интересы моряков, Владимира Войтюка, девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь с 7 на 8 апреля в Россию в дипавтомобилях, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако пограничная служба не выпустила экипаж из страны, сообщает РИА Новости.

Войтюк отметил, что морякам разрешили покинуть пункт пропуска. Экипаж будет находиться в Харькове, а после выходных их вызовут в суд по составленным протоколам.

Позднее судовладелец заявил, что Киев гарантировал переход команды российского рыболовецкого судна через пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать капитана до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.

Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда" и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера, отмечает ТАСС.