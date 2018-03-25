Экс-посол Великобритании предсказал дружбу Москвы и Лондона

Дипломатическая вражда между Лондоном и Москвой закончится через несколько месяцев. Об этом заявил бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон в интервью изданию The Independent, пишет РБК.
Дипломат напомнил о случае, произошедшем в 2007 году: тогда Иран захватил 15 британских моряков в плен. Освободить их удалось при содействии Москвы, оказавшей воздействие на Тегеран. "Такие вещи происходят достаточно регулярно, и нам нужна помощь России", — подчеркнул он.
Брентон считает, что в качестве части санкций Великобритания некоторое время не будет контактировать с россиянами на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что по некоторым вопросам эти контакты необходимы.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". 24 марта The Times сообщила, что в кампании по выдворению российских дипломатов могут принять участие до 20 государств.
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