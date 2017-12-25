Эксперты назвали самый модный аксессуар весны 2018-го

Эксперты модного издания WWD настоятельно рекомендуют женщинам выбирать именно графические узоры, а также украшения, выполненные в виде квадрата, треугольника или круга.

Ранее сообщалось, что самым интересным релизом будущего года может стать перевыпуск модели Nike Air Jordan 3 OG Black Cement, которая должна появиться на североамериканском рынке 17 февраля, пишет "Росбалт".