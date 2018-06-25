Эрдоган, который правит Турцией больше 15 лет, вновь стал президентом

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одержал победу на президентских выборах, прошедших 24 июня, сообщает РБК.
Реджеп Эрдоган после подсчета 96% голосов набрал 53% и заявил о своей победе. "Я надеюсь, что никто не будет сомневаться в результатах голосования и ссылаться на демократию с целью оправдать собственное поражение", - цитирует Эрдогана агентство Reuters.
Основной соперник Эрдогана – представитель Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже – набрал 31%.
Оппозиция пока отказалась признавать победу Эрдогана. По словам представителя НРП, до сих пор не пришли результаты из крупнейших городов страны, где население традиционно поддерживает оппозицию. По его мнению, все еще возможен второй тур.
Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром, а в 2014 году впервые был избран президентом.
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