Еще две олимпийские медали у российских спортсменов. И еще один аннулированный результат

24 февраля еще два российских спортсмена получили медали на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков взяли серебро и бронзу в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта. Сегодня у наших спортсменов 16 медалей.
По мнению тренера Александра Большунова, его подопечный упустил золото из-за детской ошибки. Он был лидером большую часть дистанции, финн Ииво Нисканен обогнал его только на последнем километре. А Большунов потерял время на смене лыж.
Ранее Александр Большунов завоевал бронзу в спринте, серебро в командном спринте и эстафете. Он первый российский лыжник, завоевавший четыре медали на одних Олимпийских играх.
На сегодня у российской сборной 16 медалей: одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых. Больше всего медалей у сборной Норвегии — 38, сообщает meduza.io.
Из неприятных новостей — то, что результаты бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей на соревнованиям в Пхенчхане 12-е место, аннулировал Спортивный арбитражный суд. В ее допинговой пробе обнаружен запрещенный препарат, сообщила пресс-служба суда.
Впрочем, разбирательства по делу Надежды продолжатся. Но уже после окончания Олимпийских игр. Сторонами будут Международная федерация бослея и сама Сергеева. Сейчас она уже покинула олимпийскую деревню.
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