Еще две олимпийские медали у российских спортсменов. И еще один аннулированный результат

По мнению тренера Александра Большунова, его подопечный упустил золото из-за детской ошибки. Он был лидером большую часть дистанции, финн Ииво Нисканен обогнал его только на последнем километре. А Большунов потерял время на смене лыж.

Ранее Александр Большунов завоевал бронзу в спринте, серебро в командном спринте и эстафете. Он первый российский лыжник, завоевавший четыре медали на одних Олимпийских играх.



На сегодня у российской сборной 16 медалей: одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых. Больше всего медалей у сборной Норвегии — 38, сообщает meduza.io.

Из неприятных новостей — то, что результаты бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей на соревнованиям в Пхенчхане 12-е место, аннулировал Спортивный арбитражный суд. В ее допинговой пробе обнаружен запрещенный препарат, сообщила пресс-служба суда.

Впрочем, разбирательства по делу Надежды продолжатся. Но уже после окончания Олимпийских игр. Сторонами будут Международная федерация бослея и сама Сергеева. Сейчас она уже покинула олимпийскую деревню.