Европейский банк ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,7% до 1,5% из-за геополитических рисков, пишет RT со ссылкой на данные доклада "Региональные экономические перспективы".
Авторы доклада считают, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017-го — около 1,5% из-за низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%.
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