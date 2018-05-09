Европейский банк ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году

Авторы доклада считают, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017-го — около 1,5% из-за низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%.