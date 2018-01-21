Европейское государство сменит свое название

Вчера, 18:08.
Политика

В Македонии пройдет референдум о смене названия страны, так премьер-министр республики Зоран Заев надеется завершить длящийся с 1990-х спор с Грецией, которая блокирует вступление страны в НАТО, сообщает РБК.

Евросоюз.
Евросоюз. Фото: Архив FOREX MMCIS group.

Решение о смене названия Республики Македония будет принято на референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Заев отметил, что соответствующие переговоры с Грецией ведутся, но он не может разглашать подробности.

Зоран Заев,
премьер-министр Македонии:

— Вы видите, что проводится прозрачный процесс, мы хотим решить эту проблему на основе национального консенсуса, чтобы решение в итоге было подтверждено гражданами на референдуме.

Он отметил, что переговоры увенчаются успехом, если обе стороны — Греция и Македония — аккуратно подойдут к вопросу.

Македония со времен распада Югославии ведет спор с Грецией о своем названии. По настоянию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ). Греция настаивает на том, чтобы название Македонии было изменено во избежание путаницы с греческой провинцией — исторической областью Македония, граничащей с одноименной независимой республикой.

Греция в связи с этим блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

Версии возможного названия для Македонии не разглашаются.

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