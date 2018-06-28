Евросоюз ужесточает правила ввоза и вывоза наличных

Теперь любой гражданин, въезжающий или выезжающий из ЕС, обязан декларировать на таможне наличные средства на сумму €10 тысяч или более.

"Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах", — пояснили Евросовете, пишет bfm.ru.

Эти меры контроля призваны помогать борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Ранее сообщалось, что Евросоюз повысит стоимость шенгенской визы с 60 до 80 евро. Для России стоимость вырастет с 30 до 40 евро.