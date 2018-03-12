В сети появился клип на песню российской певицы-колясочницы для "Евровидения"

Сегодня, 08:22.
Культура

На "Евровидении" в Португалии от России выступит певица Юлия Самойлова с песней Won’t Break! ("Я не сломаюсь!"). Исполнительница назвала произведение "песней со стержнем". 

Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break".
Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break". Фото: Скриншот видео Eurovision Song Contest в youtube.com.

Клип впервые показали на "Первом канале". Самойлова отметила, что авторы будто намеренно переложили на музыку ее собственные мысли и переживания.

Авторами песни выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, которые создавали композицию Flame Is Burning ("Горит пламя"), с которой певица должна была выступить на песенном конкурсе в прошлом году. Однако украинские власти запретили певице въезжать в республику в течение трех лет из-за выступления в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. В итоге Самойловой гарантировали участие в следующем "Евровидении".

Справка

63-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, а финал должен состояться 12 мая.

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