В сети появился клип на песню российской певицы-колясочницы для "Евровидения"

Клип впервые показали на "Первом канале". Самойлова отметила, что авторы будто намеренно переложили на музыку ее собственные мысли и переживания.

Авторами песни выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, которые создавали композицию Flame Is Burning ("Горит пламя"), с которой певица должна была выступить на песенном конкурсе в прошлом году. Однако украинские власти запретили певице въезжать в республику в течение трех лет из-за выступления в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. В итоге Самойловой гарантировали участие в следующем "Евровидении".

Справка

63-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, а финал должен состояться 12 мая.