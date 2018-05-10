"Евровидение-2018": когда поет Юлия Самойлова и какие у нее шансы

10 мая 2018 года состоится второй полуфинал конкурса эстрадной песни "Евровидение". Среди конкурсантов — участница из России Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Altapress.ru рассказывает, чего ждать от выступления Юлии Самойловой на "Евровидении—2018" и что в принципе нужно знать об этом конкурсе.
Каким будет выступление Юлии Самойловой на "Евровидении"?
Накануне своего выступления певица сообщила "Известиям", что ее номер будет обставлен скромно: "Точно без фейерверков. Все скромно. Платье, создающее светлый образ, без перьев и блесток", — отметила Юлия Самойлова. Конкурсный номер певицы поставил Алексей Голубев, режиссер выступления Полины Гагариной на "Евровидении" в Вене.
Что известно о представительнице России на "Евровидении-2018"?
Певица Юлия Самойлова родом из Республики Коми. Ей 28 лет. Она с детства участвовала в музыкальных конкурсах. В 14 лет девушка стала лауреатом фестиваля "На крыльях мечты". Финалист третьего сезона проекта "Фактор А". Алла Пугачева лично отметила Юлию премией "Золотая звезда Аллы".
Юлия Самойлова с детства страдает спинальной мышечной атрофией. Первую группу инвалидности она получила в детстве. К таким последствиям привела неудачно сделанная прививка от полиомиелита. Юлия Самойлова передвигается на инвалидной коляске.
Кто фаворит конкурса "Евровидение-2018"?
На официальном сайте конкурса опубликована информация букмекеров о фаворитах шоу. Главным претендентом на победу является представительница Кипра Элени Форейре. В тройку лидеров должны войти Александр Рыбак из Норвегии и певица Нетта Барзилай из Израиля.
Что важно знать о "Евровидении-2018"?
Конкурс "Евровидение-2018" проходит в столице Португалии Лиссабоне. Первый полуфинал состоялся 8 мая. В финал вышли исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.
Каким будет второй полуфинал "Евровидения-2018"?
Кроме Юлии Самойловой, 10 мая 2018 года будут выступать участники из Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Голландии, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Украины. Представительница России выступает шестой.
Какие правила на "Евровидении"?
"Евровидение" проходит в три этапа: два полуфинала и финал. Обычно первые два раунда проходят во вторник и четверг, а третий — в субботу. Все шоу транслируют в прямом эфире. Порядок выступления стран в полуфиналах определяется жеребьевкой.
В финал выходит по 10 участников из каждого полуфинала. К ним присоединятся исполнители из стран-основательниц конкурса — Франции, Германии, Испании, Великобритании и Италии.
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