"Евровидение-2018": когда поет Юлия Самойлова и какие у нее шансы

Сегодня, 14:49.
Культура

10 мая 2018 года состоится второй полуфинал конкурса эстрадной песни "Евровидение". Среди конкурсантов — участница из России Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Altapress.ru рассказывает, чего ждать от выступления Юлии Самойловой на "Евровидении—2018" и что в принципе нужно знать об этом конкурсе.

Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break".
Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break". Фото: Скриншот видео Eurovision Song Contest в youtube.com.

Каким будет выступление Юлии Самойловой на "Евровидении"? 

Накануне своего выступления певица сообщила "Известиям", что ее номер будет обставлен скромно: "Точно без фейерверков. Все скромно. Платье, создающее светлый образ, без перьев и блесток", — отметила Юлия Самойлова. Конкурсный номер певицы поставил Алексей Голубев, режиссер выступления Полины Гагариной на "Евровидении" в Вене. 

Что известно о представительнице России на "Евровидении-2018"?

Певица Юлия Самойлова родом из Республики Коми. Ей 28 лет. Она с детства участвовала в музыкальных конкурсах. В 14 лет девушка стала лауреатом фестиваля "На крыльях мечты". Финалист третьего сезона проекта "Фактор А". Алла Пугачева лично отметила Юлию премией "Золотая звезда Аллы".

Юлия Самойлова с детства страдает спинальной мышечной атрофией. Первую группу инвалидности она получила в детстве. К таким последствиям привела неудачно сделанная прививка от полиомиелита. Юлия Самойлова передвигается на инвалидной коляске. 

Юлия Самойлова.
Юлия Самойлова.

Кто фаворит конкурса "Евровидение-2018"? 

На официальном сайте конкурса опубликована информация букмекеров о фаворитах шоу. Главным претендентом на победу является представительница Кипра Элени Форейре. В тройку лидеров должны войти Александр Рыбак из Норвегии и певица Нетта Барзилай из Израиля. 

Что важно знать о "Евровидении-2018"? 

Конкурс "Евровидение-2018" проходит в столице Португалии Лиссабоне. Первый полуфинал состоялся 8 мая. В финал вышли исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break".
Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break".

Каким будет второй полуфинал "Евровидения-2018"? 

Кроме Юлии Самойловой, 10 мая 2018 года будут выступать участники из Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Голландии, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Украины. Представительница России выступает шестой. 

Какие правила на "Евровидении"?

"Евровидение" проходит в три этапа: два полуфинала и финал. Обычно первые два раунда проходят во вторник и четверг, а третий — в субботу. Все шоу транслируют в прямом эфире. Порядок выступления стран в полуфиналах определяется жеребьевкой. 

В финал выходит по 10 участников из каждого полуфинала. К ним присоединятся исполнители из стран-основательниц конкурса — Франции, Германии, Испании, Великобритании и Италии.

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