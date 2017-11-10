10 фактов из биографии Михаила Задорнова

10 ноября стало известно, что скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Писатель страдал от онкологии — проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Публикуем 10 ярких фактов из жизни сатирика.
1. Отец Михаила Задорнова Николай Задорнов был известным советским писателем, автором романа "Амур-батюшка", за который получил Сталинскую премию. А вот оба деда писателя — Николай Задорнов и Мельхиор Покорно-Матусевич отсидели в ГУЛАГе.
2. Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале, его отец был заслуженным деятелем культуры Латвийской ССР. Сам Михаил окончил школу в Риге. В 2009 году в этом городе писатель открыл библиотеку имени своего отца .
3. Будущий писатель учился в Московском авиационном институте (МАИ), где получил специальность инженера-механика. В 70-е он работал в этом институте инженером на кафедре "Авиационно-космическая теплотехника". В МАИ он выступал в студенческом агитационном театре "Россия".
4. Настоящая слава пришла к Михаилу Задорнову после того, как он в 1984 году на ТВ прочитал свой рассказ "Девятый вагон". Хотя на телеэкране писатель дебютировал двумя годами ранее.
5. В 23:45 31 декабря 1991 года он поздравил жителей нашей страны с наступающим Новым годом по Центральному телевидению. Дело в том, что 26 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР. А вот записанное обращение Ельцина транслировали уже после боя курантов.
6. В 1993 году Михаил Задорнов въехал в самый элитный на то время дом страны по адресу: Москва, Осенняя ул., 4/2. Здесь были квартиры у таких политических деятелей, как Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, Александр Коржаков и др.
7. Задорнов в своих миниатюрах любил повторять про американцев "они тупые". По одним данным, в знак протеста против дискриминации сборной России на Зимней Олимпиаде 2002 года он самостоятельно аннулировал американскую визу, а по другим — был лишён визы госдепом с запретом на въезд в США.
8. В 2011 году писатель поддержал на думских выборах КПРФ, а в 2012 году на президентских — Геннадия Зюганова.
9. Задорнова внесли в "черный список" людей, которым запрещен въезд на Украину, так как в марте 2014 года он подписался под обращением деятелей культуры в поддержку политики президента Путина на Украине и в Крыму.
10. В честь Михаила Задорнова назван астероид.
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