Алтайский путешественник и фотограф собирает деньги на печать дизайнерских открыток

Фотограф и путешественник Валерий Степанюк собирает деньги для выпуска авторского набора открыток с видами Горного Алтая. За пожертвование в 150 рублей автор за свой счет отправит набор всем желающим, сообщает портал planeta.ru.
В описании к проекту сказано, что автор любит Алтай и давно занимается фотографией. В наборе будут открытки с классическим пейзажем. Туда попадут снимки сделанные автором и фотографии в обработке, выполненные с дизайнером Натальей Губаревой.
Степанюк рассказал, что открытки в первую очередь рассчитаны на посткроссеров и гостей региона. Автор отправит наборы акционерам проекта.
Первый пробный тираж составит 500 экземпляров. Фотограф уже нашел типографию, согласовал детали по печати и сделал макеты.
Если проект будет успешным, то Валерий Степанюк планирует выпускать открытки большим тиражом.
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