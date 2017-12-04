Алтайский путешественник и фотограф собирает деньги на печать дизайнерских открыток

Дизайнерские открытки с видами Алтая. Фото: planeta.ru. Дизайнерские открытки с видами Алтая. Фото: planeta.ru. Дизайнерские открытки с видами Алтая. Фото: planeta.ru.

В описании к проекту сказано, что автор любит Алтай и давно занимается фотографией. В наборе будут открытки с классическим пейзажем. Туда попадут снимки сделанные автором и фотографии в обработке, выполненные с дизайнером Натальей Губаревой.

Степанюк рассказал, что открытки в первую очередь рассчитаны на посткроссеров и гостей региона. Автор отправит наборы акционерам проекта.

Первый пробный тираж составит 500 экземпляров. Фотограф уже нашел типографию, согласовал детали по печати и сделал макеты.

Если проект будет успешным, то Валерий Степанюк планирует выпускать открытки большим тиражом.