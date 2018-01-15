Французы требуют от России 53 млрд евро в счет царских долгов

Издание RFI напоминает, что в январе 1918 года Ленин подписал указ об отказе от выплаты "царских долгов". В результате "сотни тысяч держателей облигаций были разорены". Французы, получившие векселя по наследству, потребовали возместить инвестиции своих предков. "Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку с множеством документов. Он сказал нам: "Однажды всё это выплатят. И эта прибыль достанется вам", — рассказала одна из держателей облигаций.

Россия и Франция ранее заключили соглашение, согласно которому долги времен Российской империи были признаны закрытыми, однако наследники пострадавших вкладчиков считают, что вопрос всё ещё актуален. "Россия не объявляла себя банкротом. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры", — заявил глава Международной федеративной ассоциации держателей российских займов Эрик Санитас, пишет ura.ru.