ФСБ поймала жителей Сибири, Урала и Крыма, передававших секретные карты иностранным шпионам

Злоумышленники поживали в Омске, Симферополе и в Свердловской области. Вместе с тремя россиянами по этому делу задержали гражданина Украины. В сообщении ФСБ не раскрывается, где служили задержанные и для агентов какого иностранного государства они они приготовили секретные документы.

Из сообщения ФСБ:

— Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ.

Из релиза ведомства выходит, что задержанные не успели отдать иностранцам карты Генштаба. При этом, правоохранители, по всей видимости, решили не возбуждать уголовное дело в отношении задержанных, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж"".

Злоумышленники признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден, неизвестно.