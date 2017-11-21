Футболисты ЦСКА сломали ноги во время матча в Хабаровске

Два футболиста ЦСКА — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов — получили переломы малых берцовых костей во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ), сообщает пресс-служба армейцев.
У россиянина перелом правой малой берцовой кости со смещением, а у болгарина — левой. Березуцкому в ближайшее время предстоит операция в одной из немецких клиник. О месте лечения Миланова не сообщается.
Встреча прошла 18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2. На игре замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, пишет Lenta.ru.
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