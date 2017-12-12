Гарик Сукачев поделился в соцсетях бесценными кадрами, сделанными на Алтае

Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год. Фото: опубликовано на vk.com/garik_sukachev. Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год. Фото: опубликовано на vk.com/garik_sukachev. Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год. Фото: опубликовано на vk.com/garik_sukachev. Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год. Фото: опубликовано на vk.com/garik_sukachev. Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год. Фото: опубликовано на vk.com/garik_sukachev. Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год. Фото: опубликовано на vk.com/garik_sukachev.

Гарик Сукачев,

музыкант:

— Бесценные кадры со съемок фильма "То, что во мне". Это история о человеке, который отправился в путешествие. Руководствуясь старым советским путеводителем, найденным на улице, он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков своей родины — на Алтай. Его ожидают испытания, неожиданные встречи, экзотические обряды и мистические откровения. Это будет путешествие, пережив которое, человек уже не сможет быть прежним.



Фильм будет показан в январе на Первом канале!

О чем кино?

Это документальная роуд-стори — "повесть" о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Одна из главных сюжетных линий — контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.

Рабочее название фильма — "Алтайская песня", однако позже автор решил изменить его на "То, что во мне".