Гарик Сукачев поделился в соцсетях бесценными кадрами, сделанными на Алтае

Игорь (Гарик) Сукачев проанонсировал в соцсетях выход своего фильма "То, что во мне" на Первом канале. Снятое на Алтае в 2016 году кино уже показали на большом экране в ноябре 2017-го. Теперь историю о путешествии по нашим горам увидят и телезрители. Чтобы рассказать об этом, Гарик выложил в сеть несколько фотографии со съемок.
Гарик Сукачев,
музыкант:
— Бесценные кадры со съемок фильма "То, что во мне". Это история о человеке, который отправился в путешествие. Руководствуясь старым советским путеводителем, найденным на улице, он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков своей родины — на Алтай. Его ожидают испытания, неожиданные встречи, экзотические обряды и мистические откровения. Это будет путешествие, пережив которое, человек уже не сможет быть прежним.
Фильм будет показан в январе на Первом канале!
Бесценные кадры со съемок фильма "То, что во мне". Это история о человеке, который отправился в путешествие. Руководствуясь старым советским путеводителем, найденным на улице, он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков своей родины - на Алтай. Его ожидают испытания, неожиданные встречи, экзотические обряды и мистические откровения. Это будет путешествие, пережив которое, человек уже не сможет быть прежним. Фильм будет показан в январе на Первом Канале!💪 #алтай#барнаул#точтовомне#съемкифильма#гариксукачев
О чем кино?
Это документальная роуд-стори — "повесть" о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.
Одна из главных сюжетных линий — контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.
Рабочее название фильма — "Алтайская песня", однако позже автор решил изменить его на "То, что во мне".
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