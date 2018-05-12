Генерал США назвал Россию великой страной, уважающей только силу

"Мы все должны быть осторожны, когда подписываем соглашения с Россией. Это великая страна с великой историей и великими людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не проявит единства и решимости, тогда мы будем только поощрять агрессию", — сказал он в интервью польскому телеканалу TVN24.

Также Ходжес заявил, что Москва пытается подорвать принципы НАТО и Евросоюза для того, чтобы убедить членов альянса в неспособности организации защитить их, сообщают "Известия".

Генерал уточнил, что альянс старается увеличить скорость реакции, и в плане модернизации им помогает деятельность Польши.

"Мы должны показать России, что мы можем перемещаться быстро или так же быстро, как они. Потом мы можем иметь с ними такие же отношения, как во время холодной войны", — отметил Ходжес.