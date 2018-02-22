Генпрокурор заявил о профессиональной деградации российских следователей

Как заявил генпрокурор, для многих из следователей уголовно-процессуальное законодательство и нормы материального права — это "космос", передает ТАСС.

"К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос. Если еще 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения. Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя, он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению", — сказал Чайка.

Ранее на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Чайка сообщил, что на фоне сокращения числа направленных в суд дел выросло количество допущенных органами следствия нарушений закона (5,2 млн), притом что 70% уголовных дел рассматривается в судах в особом порядке, без исследования доказательств.

"Впервые на коллегии президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают. Я думаю, что процесс этот пойдет в нужном направлении", — отметил генпрокурор, пишет bfm.ru.

Расследованием уголовных дел в России занимаются три ведомства — СК, ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что в кулуарах российской власти обсуждают новую реформу правоохранительной системы. В частности, ФСБ могут предоставить право возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов, одновременно вновь появились слухи о реформировании и даже упразднении СК.