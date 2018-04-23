Генсек ООН заявил о неэффективности Совбеза и возвращении холодной войны

"Ясно, что холодная война вернулась", — констатировал Гутерриш. Он отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР. Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны, например, ближневосточного региона стали активными: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. "Не существует двух однородных контролируемых блоков", — сказал Гутерриш.

По мнению Гутерриша, некоторые страны в ООН злоупотребляют правом вето. Кроме того, генсек признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

Совбез нуждается в реформе. На этом сейчас настаивают США. По мнению представителей Белого дома, организация тратит все больше денег и при этом становится менее эффективной.