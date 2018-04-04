Гигантская трещина может расколоть Африку на два континента

Африканский континент может расколоться на части — об этом свидетельствует пугающее видео из Кении, где земля в буквальном смысле разверзлась под ногами, пишет mail.ru.

Глубина трещины составляет 15 метров, ширина — 6. И раскол продолжает расти. Almost trippy, also cool. All those theories easier to get with now #suswa #newcontinent #waitforitwaitforit #thiscontinentwillstartover Публикация от Doug Mutai (@dougmutai) 24 Мар 2018 в 10:51 PDT Главными причинами такого явления геологи называют подземную активность вулкана Сусва, рост сейсмической активности и проливные дожди, которые сильно разрушили литосферу.