Гигантская трещина может расколоть Африку на два континента

Африканский континент может расколоться на части — об этом свидетельствует пугающее видео из Кении, где земля в буквальном смысле разверзлась под ногами, пишет mail.ru.
Глубина трещины составляет 15 метров, ширина — 6. И раскол продолжает расти.
Главными причинами такого явления геологи называют подземную активность вулкана Сусва, рост сейсмической активности и проливные дожди, которые сильно разрушили литосферу.
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