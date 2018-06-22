ГК "Орион" демонстрирует стабильный рост по итогам 9 месяцев прошлого года

Прирост абонентской базы по итогам 9 месяцев 2017 года относительно конца 2016 года составил порядка 3%. Наибольшую динамику новых подключений, как и в прошлом отчетном периоде, обеспечила Челябинская область (7%), Омская, Свердловская области, республики Саха и Башкортостан (4%).

Объем поступлений за 9 месяцев составил 2 405 300 000 рублей, показав прирост 6% относительно II квартала 2017 года, при этом средний прирост за 9 месяцев отчетного периода составил 2%.

Средний ARPU оператора за 9 месяцев 2017 года: 105 рублей для бюджетного пакета и 291 рубль для среднеценового, что на 2 % и 5% превышает показатели конца 2016 (соответственно).

В продуктовом портфеле компании "Комплекс услуг телевещателям /подъем и производство телеканалов" занимает 24%, услуги DTH – 73, дистрибуция каналов – 3.

Объем реализованной "Орионом" спутниковой емкости достиг 271 МГц, рост с начала 2017 года составил 5%.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось развитию мобильных сервисов оператора. Количество установок приложения "Телекарта Онлайн" увеличилось на 56% по сравнению с показателями конца 2016 года, его скачали более 16 000 человек, общее число скачиваний превысило 44 000. Общее количество посещений раздела "Кинотеатр" с момента запуска сервиса (январь 2017 г.) превысило 47 000, просмотрено более 14 тысяч единиц фильмового контента.

Кирилл Махновский,

генеральный директор ГК "Орион":

— В сегменте спутникового телевидения наиболее интересные тренды сегодня формируются за рамками органического прироста. По сути, речь идет о постепенной смене бизнес-модели, где операторы перестают делать ставку на подключение новых абонентов. Текущее состояние рынка требует от нас готовности к всестороннему развитию собственной платформы. Принимая во внимание перераспределение телевизионной аудитории, мы продолжаем активно развивать мультисредовые сервисы, создающие дополнительные преимущества от платной подписки. Кроме того, уделяем большое внимание сегментации абонентов, повышая эксклюзивность контентного предложения для каждого целевого сегмента.

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). По итогам 2016 г. компания занимает 3 место на рынке платного телевидения России, а также входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).