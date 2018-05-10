Глава СПЧ России предложит в честь инаугурации объявить амнистию

Председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести традицию объявления амнистии при назначении президента на новый срок, сообщает "Коммерсант".
В этот день можно прощать как минимум злостных нарушителей ПДД и мигрантов-нелегалов, уверен глава СПЧ.
Свое предложение по амнистии Михаил Федотов собирается озвучить 11 мая на заседании трех комиссий СПЧ, пишет ura.ru. В качестве примера для подражания он привел Францию, где такая традиция существует уже давно.
В новейшей истории России уже существует практика амнистий к торжественным датам, но до сих пор они ни разу не объявлялись при инаугурации. Как правило, они проводятся в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, а в 2013 году амнистия объявлялась в связи с 20-летием принятия Конституции.
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