Глава СПЧ России предложит в честь инаугурации объявить амнистию

В этот день можно прощать как минимум злостных нарушителей ПДД и мигрантов-нелегалов, уверен глава СПЧ.

Свое предложение по амнистии Михаил Федотов собирается озвучить 11 мая на заседании трех комиссий СПЧ, пишет ura.ru. В качестве примера для подражания он привел Францию, где такая традиция существует уже давно.

В новейшей истории России уже существует практика амнистий к торжественным датам, но до сих пор они ни разу не объявлялись при инаугурации. Как правило, они проводятся в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, а в 2013 году амнистия объявлялась в связи с 20-летием принятия Конституции.