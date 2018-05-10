Глава СПЧ России предложит в честь инаугурации объявить амнистию

Сегодня, 16:06.
Политика

Председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести традицию объявления амнистии при назначении президента на новый срок, сообщает "Коммерсант".

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

В этот день можно прощать как минимум злостных нарушителей ПДД и мигрантов-нелегалов, уверен глава СПЧ.

Свое предложение по амнистии Михаил Федотов собирается озвучить 11 мая на заседании трех комиссий СПЧ, пишет ura.ru. В качестве примера для подражания он привел Францию, где такая традиция существует уже давно.

В новейшей истории России уже существует практика амнистий к торжественным датам, но до сих пор они ни разу не объявлялись при инаугурации. Как правило, они проводятся в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, а в 2013 году амнистия объявлялась в связи с 20-летием принятия Конституции.

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