Главу ФАС по Республике Крым нашли мертвым у себя дома

Подробности случившегося следствие намерено озвучить в ближайшее время.

Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995-м закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года он работал в органах внутренних дел, а в 1999-м закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

9 февраля Кураев заявил, что порты Крыма используются неэффективно, и это приводит к росту цен на продукты в регионе, пишет Lenta.ru.

В том же месяце ФАС приступила к проверке финансово-экономической деятельности ГУП "Крымские морские порты" и "Севастопольский морской порт" за 2015-2016 годы. Цель мероприятий аудита — определение достоверности и обоснованности расходов, заложенных в тарифы.