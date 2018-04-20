Глубокие декольте, кроличьи ушки и другие вызывающие наряды Московского кинофестиваля

19 апреля прошла церемония открытия 40-й Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке прошли российские и редкие иностранные знаменитости. Самым тиражируемым платьем в соцсетях стал наряд с глубоким декольте модели Анастасии Решетовой.
Накануне вечером в Москве стартовал юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году фестиваль начался раньше из-за проведения Чемпионата мира по футболу летом этого года в столице. Для выхода в свет Анастасия выбрала черное и довольно пышное платье в пол с большими рукавами и огромным декольте, которое буквально не оставляло места для фантазии. #решетова #тимати #ммкф #жизньзвезд
RepostBy @satikazanova: "#ммкф Московский Международный Кинофестиваль - один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Сейчас Никита Михалков как и всегда открыл сороковой кинофестиваль с юмором и торжественными словами. Я люблю кино, хоть и не всегда есть время его посмотреть. За российским кинематографом я слежу с любовью и верой 🙏🏻❤️ . Украшения ✨@mercury_russia @chopard . Одежда @tsum_moscow @balmain . Muah 💋 @browbar_moscow" (via #Quick reposter @AppsKottage)
Красная дорожка Московского кинофестиваля: На дорожке в честь 40-го ММКФ наши актрисы по прежнему блистали. А западные гостьи - наоборот, старались выглядеть поскромнее. В этот раз депутат и мать троих детей Мария Кожевникова выбрала прекрасное летнее пудровое платье в нежный цветок с глубоким вырезом на груди. Несколько лет назад Мария появлялась на красной дорожке в «волосатом» платье, которое потрясло даже видавших виды модников. Видимо, учтя все замечания, Кожевникова решила не экспериментировать, а носить максимально женственные наряды. А вот Ирина Безрукова, на удивление, в этот раз немного удивила. Артистка выбрала для выхода в свет балахон, полностью скрывающий ее фигуру. Плюс еще цвет «капучино», который не совсем выигрышно смотрится на бывшей супруге Сергея Безрукова. #МойГород #кинофестиваль #краснаяДорожка #ММКФ #актрисы
Также зрителей порадовали своими платьями Аглая Тарасова, Мария Кожевникова, Ольга Кабо, Елена Летучая, Евгения Крюкова и многие другие. Из иностранных звезд на фестиваль прибыли Кэри-Хироюки Тагава в национальной японской одежде (его, в принципе, можно уже считать и нашим, российским актером) иНастасья Кински с Сами Насери, пишет The Hollywood Reporter.
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