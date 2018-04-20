Глубокие декольте, кроличьи ушки и другие вызывающие наряды Московского кинофестиваля

Также зрителей порадовали своими платьями Аглая Тарасова, Мария Кожевникова, Ольга Кабо, Елена Летучая, Евгения Крюкова и многие другие. Из иностранных звезд на фестиваль прибыли Кэри-Хироюки Тагава в национальной японской одежде (его, в принципе, можно уже считать и нашим, российским актером) иНастасья Кински с Сами Насери, пишет The Hollywood Reporter.