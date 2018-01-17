Голикова заявила об объединении Пенсионного фонда с двумя другими структурами

Вчера, 20:52.
Экономика

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Газете.Ru" объяснила, почему требуется объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну структуру.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru.

"Мы можем создать другую управленческую структуру, единую, которая была бы, с одной стороны, с единым расходным бюджетом, с другой стороны, с бюджетом, внутри разделенным на части, которые связаны с обеспечением социального страхования, обеспечением пенсионным и обеспечением здравоохранения", — сказала Голикова.

По ее словам, действующая система порождает неэффективные расходы. При этом глава Счетной палаты выступает против объединения фондов с Федеральной налоговой службой.

"ФНС — это госорган, он администрирует доходы. И нет никакой необходимости их объединять с государственными внебюджетными. У них разный функционал", — пояснила она.

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