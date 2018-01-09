Google обвинили в дискриминации белых мужчин и сторонников Трампа

Экс-"гугловцы" Джеймс Дамор и Дэвид Гудман подали в Верховный суд Санта-Клары в Калифорнии. Истцы объявили, что в своих требованиях они представляют и своих коллег, подвергшихся такой дискриминации. Они утверждают, что Google устанавливает "незаконные квоты для найма на должности женщин и представителей различных меньшинств".

Компанию обвинили в неспособности "защитить работников консервативных взглядов, в том числе тех, кто поддерживает президента США Дональда Трампа". Таким мужчинам, как отмечается в иске, в корпорации "открыто угрожали и подвергали преследованиям и возмездию". Что именно из-за этого пришлось испытать сотрудникам Google, Дамор и Гудман не уточняют.

В самой корпорации на это ответили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут защититься.