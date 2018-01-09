Google обвинили в дискриминации белых мужчин и сторонников Трампа

Два бывших сотрудника корпорации обвинили Google в дискриминации мужчин европеоидной расы, придерживающихся консервативных взглядов. Корпорация, по их мнению, не защищает от нападок сторонников Трампа, которым "угрожают" другие сотрудники компании, пишет BBC.
Экс-"гугловцы" Джеймс Дамор и Дэвид Гудман подали в Верховный суд Санта-Клары в Калифорнии. Истцы объявили, что в своих требованиях они представляют и своих коллег, подвергшихся такой дискриминации. Они утверждают, что Google устанавливает "незаконные квоты для найма на должности женщин и представителей различных меньшинств".
Компанию обвинили в неспособности "защитить работников консервативных взглядов, в том числе тех, кто поддерживает президента США Дональда Трампа". Таким мужчинам, как отмечается в иске, в корпорации "открыто угрожали и подвергали преследованиям и возмездию". Что именно из-за этого пришлось испытать сотрудникам Google, Дамор и Гудман не уточняют.
В самой корпорации на это ответили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут защититься.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.