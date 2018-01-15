Гордейчик vs Зюзин: спортивные эксперты разошлись в мнениях о фильме "Движение вверх"

Фильм "Движение вверх" бьет рекорды по кассовым сборам. К концу воскресенья 14 января в кинотеатрах страны его посмотрели 7 миллионов человек, потратив на билеты 1,77 миллиарда рублей, пишут "Ведомости". Кинокартина также собирает множество комментариев в социальных сетях от простых зрителей и экспертов. Одним кино нравится, другие пишут аргументы против, а под этими постами завязываются дискуссии.
Altapress.ru решил опубликовать два ярких поста из Facebook, которыми по поводу "Движения вверх" поделились руководитель сети фитнес-клубов "Магис спорт" Владимир Гордейчик и известный алтайский журналист, пишущий в том числе и о спорте, Сергей Зюзин. Первый оставил комментарий "за", второй написал аргументированное мнение "против".
Это явление года
Владимир Гордейчик,
руководитель сети фитнес-клубов "Магис спорт:
— На каникулах с семьей ПРОЖИЛИ, ПЕРЕЖИВАЛИ, УЧАСТВОВАЛИ в фильме ДВИЖЕНИЕ ВЕРХ, для меня лично это большое эмоциональное событие. Я очень давно не получал такого эмоционального переживания во время фильма. При этом изучил всю историю, знал многие художественные отступления в фильме, читал много статей и документальных фильмов. Но когда показывали матч, вся наша семья и главное, Яша — ребенок 6 лет, мы так переживали за происходящее (что нам сделали замечание). Когда показали, как идет 1 секунда, для разных очевидцев! Машков Владимир — это явление нашего времени! Как сыграла роль комментатора Еремину Нину Алексеевну — это просто высший класс (Наталья Курдюбова). Больше всего меня поразила реакция зрителей. В зале было несколько профессиональных спортсменов в прошлом (мастера спорта), они реально смотрели фильм со слезами на глазах — я не стал подходить в этот момент, но это дорогого стоит! Папы, берите своих детей и смотрите отличный спортивный фильм! Это явление 2017 года.
Из комментариев под постом Владимира:
Наталья Попова: "Последние три секунды матча в фильме, зрители кинозала аплодировали!"
Леонид Ревякин: "Фильм отличный! Радует, что наш кинематограф победно возвращается. Пошёл заранее (в 10 утра) приобрести билеты в Огнях и был ещё рад что на 2 ряду в центре купил".
Роман Парцей: "На мой взгляд не назвать Кондрашина Кондрашиным — это верх цинизма и неуважения".
Anastacia Anisimova: "Чтобы хотелось пересмотреть ещё раз, это Нечто! Столько эмоций и переживаний, а как зритель "втянут", по эмоциям было ощущение как будто ты прямо в зале олимпийских игр сидишь болеешь за наших, что прямо чувствуешь эти волны переживаний окружающих и такую эйфорию в конце... эээх! Очень круто!"
Андрей Загарин: "Есть несколько приемов с помощью которых вызывают эмоции. Все они в этом фильме присутствуют, а так все в фильме переврано и к реалиям подтянуто".
Как бы движение вверх
Сергей Зюзин,
спецкор "Российской газеты":
— Последние дни слышал много разговоров и видел пару сюжетов про фильм "Движение вверх", посвященный баскетбольному финалу Олимпиады 1972 в Мюнхене. Игра та получилась шедевральной и вошла в золотой фонд отечественного баскетбола. И подготовка к олимпийскому турниру, и сам турнир, и, конечно, решающий поединок вобрали в себя столько событий, что, на мой взгляд, создателям фильма ничего не надо было придумывать – оставалось только тщательно отобрать и скомпоновать самое интересное. Это интересное можно найти не только в книге воспоминаний Сергея Белова, на основе которых составлен сценарий. Есть еще немало участников и очевидцев тех событий. Автор "золотого" паса Иван Едешко столько может рассказать о тех днях, что хватит на увлекательный сериал. Любой писатель даже с самым богатым воображением рядом не стоит с выдумщицей по имени Жизнь.
Однако сценаристы и режиссер "Движения вверх" пошли своим путем. Точнее, заимствованным. Рецепты голливудских зрелищ, посвященных конкретным историческим событиям, давно известны. Правдивость там на самых дальних задворках. Ею всегда жертвуют в угоду зрелищности, чего так всегда жаждет и радостно – в прикуску с попкорном - хавает пипл. Опыт российской адаптации современного отечественного "кино про спорт" уже имеется – это "Легенда № 17", где создатели насочиняли столько, что многие сказочники в гробу перевернулись. Так что Антон Мегердичев с компанией далеко не оригинальны.
Друзья мои, которым кино в целом понравилось, говорят: "Не будь так строг - это же художественный фильм. Вымысел здесь допустим. Кто хочет знать, как оно было на самом деле, пусть смотрит документалистику". Всё это так. Но мешают некоторые "но".
Много ли людей, особенно молодежи, смотрит документальное кино? И в каких кинотеатрах его показывают? И как определить допустимые границы вымысла? Если это выдумка, зачем сохранены многие реальные фамилии? Почему великий Сергей Белов – это и в фильме Сергей Белов, а наш выдающийся тренер Кондрашин превращается в Гаранжина? С чего вдруг Сергей Белов в картине такой "качок", если в жизни он никогда не выделялся физическими данными? Зачем Александра Белова показывать больным – это вообще бред в духе третьесортного кино.
С какой целью капитан сборной СССР Модестас Паулаускас показан русофобом? Надеюсь, не за тем, чтобы показать, какие "эти прибалты" нехорошие? А то ведь иначе как-то разжиганием розни попахивает. Кстати, могли бы показать, как всю ночь по требованию делегации США заседала апелляционная комиссия: засчитывать результат или назначать переигровку? Знаете, чей голос оказался решающим? Венгра, у которого родители погибли в 1956 году, когда советские войска спасали в Будапеште и окрестностях "идеалы социализма". Во какой сюжет! Причем, реальный. Но зачем нам "как было"? Нам же надо "как сейчас должно быть"?
На канале местных "Вестей" один из молодых игроков "АлтайБаскета" сказал: "Немного приукрасили, конечно, потому что это было очень давно. И для зрелищности немножко добавили". Приукрасили, потому что давно было. 45 лет назад. Прекрасная логика. Почему бы тогда в современных фильмах о Великой Отечественной, которая завершилась 72 года назад, не заменить танки Т-34 на Т-80, а истребители Ла-5 на МиГи-35? А космонавтам из "гагаринского призыва" не носиться по Байконуру на шестисотых мерсах? А чудо-богатырям Суворова не сражаться с орками и гоблинами? Как бы зрелищнее будет, "красивше"! О это самое знаковое слово наших дней – "как бы"! "Как бы мы, спортсмены" - нередко можно услышать в интервью от наших "звезд". Они так мало и выигрывают на международной арене, потому что "как бы футболисты", "как бы баскетболисты" и т.д. Как бы жизнь такая.
Главный аргумент многих сторонников "Движения наверх" стоит на том, что фильм получился очень патриотичным. Но повторю то, что говорил близким друзьям уже не раз: настоящий патриотизм на вранье нельзя воспитать. Мы в этом убедились на примере СССР в 1991 году. Еще и потому рухнул "Союз нерушимый", что многие его чудесные мифы оказались построенными на лжи. В СССР сняли километры высокопатриотического кино – и что, помогло? "Зрители встают в конце фильма и аплодируют победе", - говорят мне. Ну, правильно, где еще можно отдать должное победе такого калибра? Только в кино. В реальности победа в олимпийском финале баскетбольной сборной России над соперниками из США столь же вероятна, как золотые медали сборной Бурунди на чемпионате мира по хоккею с шайбой. Или "не в этой жизни", как честно сказал на "Матч ТВ" один из героев того финала Алжан Жармухамедов.
Ниже – выдержки из текста Дмитрия Сомова "Фильм "Движение вверх". Что правда, а что вымысел", опубликованного на портале "Спорт-Экспресс":
"Вдовы тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова даже подали на создателей "Движения вверх" в суд за искажение исторической правды. Авторы картины не отрицают, что слегка приукрасили действительность, но не видят в этом проблемы – фильм является художественным, а не документальным, хоть в его основе и лежат одноименные мемуары Сергея Белова. Мегердичев полагает, что кино было обречено на некоторые искажения и выдуманные эпизоды ради повышения зрелищности. Что же в этой яркой картине не соответствует истине?
1. СТИЛЬ БАСКЕТБОЛА
Техника игры в "Движении вверх" адаптирована для современной массовой публики. Первое, что бросается в глаза – обилие бросков сверху ("слэм-данков") и эпизод с разбитым щитом. Это красивая мистификация. В советском баскетболе традиции забивать сверху тогда не было, а в американском студенческом баскетболе слэм-данки запрещались правилами. Однако, по словам Мегердичева, его задачей было показать баскетбол как явление, а не слепо копировать стиль игры начала 1970-х.
2. ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ СЫНА КОНДРАШИНА
Это, собственно, та самая линия, из-за которой режиссеру пришлось изменить фамилию главного тренера сборной СССР с Кондрашина на Гаранжина. У Владимира Петровича действительно был сын Юрий, с детства страдавший церебральным параличом. Однако тренер не планировал делать ему операцию за границей и не собирал на нее деньги. Соответственно, наставник не отдавал накопленные для сына средства на лечение Александра Белова и баскетболисты не компенсировали Кондрашину деньги из своих призовых в раздевалке. Вдове тренера удалось уговорить режиссера убрать из сценария эпизод, в котором Кондрашин ради сына нелегально торгует валютой, но в целом душещипательный сюжет, в котором очень мало правды, остался. Дабы избежать обвинений в клевете, авторы картины пошли на изменение фамилии тренера.
3. ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ Александра БЕЛОВА
Известно, что гениальный баскетболист Александр Белов скончался в 26 лет от редкого онкологического заболевания – саркомы сердца. Однако во время Мюнхена-1972 великому центровому было 20 лет, и его страшная болезнь еще не проявлялась. Диагноз, о котором говорится в фильме, относится к более позднему периоду жизни Александра. "В 1972-м Белов был абсолютно здоров, – признает режиссер. – Но в 1976-м он был уже болен. Это к вопросу о времени и месте. Но мы позволили себе поместить эту историю в рамки Мюнхена. Как мне кажется, это ни в коей мере не оскорбляет память величайших наших спортсменов".
4. МАТЧ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ ШПАНЫ
В фильме рассказывается о том, что, попав в Америку, советские баскетболисты вдруг решают сыграть в Гарлеме с местными хулиганами, поставив на кон привезенную контрабандой черную икру. В итоге наши уступают неизвестным пацанам, после чего с горя идут в бар и напиваются. В действительности ничего такого не было. В мемуарах Сергея Белова о подобной истории нет ни строчки. И, естественно, эта мифическая попойка не могла повлиять на состояние здоровья Александра Белова. Данный ход от начала и до конца – выдумка сценариста, который в целом склонен преувеличивать тот пиетет, который питали к американскому баскетболу и Кондрашин, и его подопечные. Например, в 1959-м и 1963-м годах, сборная СССР обыгрывала сборную США на чемпионатах мира, и это не считалось суперсенсацией.
5. ОБЕЩАНИЕ ПОБЕДЫ НАД США
Тренер сборной России в "Движении вверх" публично обещает обыграть в Мюнхене "непобедимых" американцев, поставив на кон свою карьеру и карьеры своих подопечных. В реальности никаких обещаний на пресс-конференциях в 1972 году Кондрашин не давал. Тем более, что советских спортивных чиновников на тот момент устроил бы и просто выход в финал. Популярность баскетбольной сборной была намного меньше популярности хоккейной или футбольной команд, поэтому ажиотажа относительно олимпийского результата баскетболистов на государственном уровне быть не могло. И уж тем более в Мюнхене никто не планировал отказаться от финального баскетбольного матча с американцами. Во всяком случае, до выхода в свет "Движения" об этом никто не догадывался.
6. ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНДРАШИН И АНТИСОВЕТЧИК ПАУЛАУСКАС
Люди, знавшие Кондрашина уверяют, что фигура "железного человека", созданная в фильме, не соответствует действительности. Это, скорее, собирательный образ всех советских специалистов. Владимир Петрович же был необщительным и очень погруженным в себя. В то же время капитан сборной литовец Модестас Паулаускас представлен в фильме диссидентом и русофобом, который готовил свой побег за границу. Это тоже собирательный образ "злобного прибалта", причем не из начала 1970-х, а из конца 1980-х. Об антисоветских настроениях реального комсомольца, а впоследствии – детского тренера Паулаускаса ничего неизвестно. Больше того, Паулаускас и в 1990-х тепло отзывался о советских временах в целом, и о русских людях – в частности.
7. ЛИНЗА ЖАРМУХАМЕДОВА И БАСКЕТБОЛИСТКА ИЗ БУДУЩЕГО
Центровой Алжан Жармухамедов действительно плохо видел, но первые линзы по индивидуальному заказу были изготовлены ему уже после Мюнхена. История с потерянными в ходе игры линзами произошла уже после Олимпиады-1972. Она передвинута вперед по времени волей сценариста, так же, как и болезнь Александра Белова. Еще один пример путешествия во времени – появление в Мюнхене в составе советской делегации баскетболистки – девушки Александра Белова. Такого не могло быть поскольку женский баскетбол на Олимпиадах дебютировал в 1976 году, ну а включение в команду родных и близких спортсменов тогда не практиковалось".
Из комментариев под постом Сергея Зюзина:
Janna Shvarcman: "Я видела проморолик, показалось, что основная линия фильма - как мы наваляли американцам. Но, как по мне, спорт это не про то, как кому-то идейно чуждому навалять. И патриоизм тоже не про это. Спасибо за твою статью".
Irina Chantceva: "Сергей! Я вчера посмотрела фильм в старейшем кинотеатре Питера .. На дневном сеансе. Было очень много пожилых людей. Многие выходили со слезами на глазах. Зал аплодировал. Все смотрели с напряжением и интересом. Мне понравился фильм! Мне показалось, что он про дружбу и любовь, про “ команду молодости нашей", про то, что испытывает не только спортсмен, но любой человек, преодолевая самого себя , когда движется вверх и вперёд . А кто-то пишет американцы, два мира, дешевое противостояние.. Друзья!! Так все книги так или иначе о войне или о любви.. Там проще всего развернуть характеры героев.. Моим дочерям фильм тоже понравился".
Алексей Прокошин: "Согласен полностью с автором... про 2 мировую войну тоже оставляем потомкам шедевры... одна цитадель великого гуру Михалкова чего стоит... маленькая ложь детонирует в головах необратимые процессы... так переписывается история по Мединскому... Тарасов не смотрит матч СССР-Канада а какой-то корягой гоняет консервную банку в это время во дворе... Харламов и Гусев вместо тренировок лазают по высоковольтным проводам... жуков с черенком от метелки штурмует крепости... слезы на глазах после фильма мне кажется не критерий качества".
Svetlana Pantyukhina: "Второй день именно это и думаю: "И подготовка к олимпийскому турниру, и сам турнир, и, конечно, решающий поединок вобрали в себя столько событий, что, на мой взгляд, создателям фильма ничего не надо было придумывать – оставалось только тщательно отобрать и скомпоновать самое интересное." Зачем были эти выдумки, когда можно было зрелищно показать ПРАВДУ?"
Михаил Гундарин: "Искусство создает миф, который переживет и очевидцев, и сомневающихся поначалу. Им обидно, конечно, но...Вспомним "Трех мушкетеров" хотя бы)) Думаю, французских исследователей тех времен точно Кондратий хватил от такой историчности)) И что? И кто скажет, что Дюма непатриотичен? Ровно наоборот - он прославил Францию на столетия вперед на все языки. Один критерий: достаточен ли художественный уровень для создания Мифа".
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