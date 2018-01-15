Гордейчик vs Зюзин: спортивные эксперты разошлись в мнениях о фильме "Движение вверх"

— Последние дни слышал много разговоров и видел пару сюжетов про фильм "Движение вверх", посвященный баскетбольному финалу Олимпиады 1972 в Мюнхене. Игра та получилась шедевральной и вошла в золотой фонд отечественного баскетбола. И подготовка к олимпийскому турниру, и сам турнир, и, конечно, решающий поединок вобрали в себя столько событий, что, на мой взгляд, создателям фильма ничего не надо было придумывать – оставалось только тщательно отобрать и скомпоновать самое интересное. Это интересное можно найти не только в книге воспоминаний Сергея Белова, на основе которых составлен сценарий. Есть еще немало участников и очевидцев тех событий. Автор "золотого" паса Иван Едешко столько может рассказать о тех днях, что хватит на увлекательный сериал. Любой писатель даже с самым богатым воображением рядом не стоит с выдумщицей по имени Жизнь.

Однако сценаристы и режиссер "Движения вверх" пошли своим путем. Точнее, заимствованным. Рецепты голливудских зрелищ, посвященных конкретным историческим событиям, давно известны. Правдивость там на самых дальних задворках. Ею всегда жертвуют в угоду зрелищности, чего так всегда жаждет и радостно – в прикуску с попкорном - хавает пипл. Опыт российской адаптации современного отечественного "кино про спорт" уже имеется – это "Легенда № 17", где создатели насочиняли столько, что многие сказочники в гробу перевернулись. Так что Антон Мегердичев с компанией далеко не оригинальны.

Друзья мои, которым кино в целом понравилось, говорят: "Не будь так строг - это же художественный фильм. Вымысел здесь допустим. Кто хочет знать, как оно было на самом деле, пусть смотрит документалистику". Всё это так. Но мешают некоторые "но".

Много ли людей, особенно молодежи, смотрит документальное кино? И в каких кинотеатрах его показывают? И как определить допустимые границы вымысла? Если это выдумка, зачем сохранены многие реальные фамилии? Почему великий Сергей Белов – это и в фильме Сергей Белов, а наш выдающийся тренер Кондрашин превращается в Гаранжина? С чего вдруг Сергей Белов в картине такой "качок", если в жизни он никогда не выделялся физическими данными? Зачем Александра Белова показывать больным – это вообще бред в духе третьесортного кино.

С какой целью капитан сборной СССР Модестас Паулаускас показан русофобом? Надеюсь, не за тем, чтобы показать, какие "эти прибалты" нехорошие? А то ведь иначе как-то разжиганием розни попахивает. Кстати, могли бы показать, как всю ночь по требованию делегации США заседала апелляционная комиссия: засчитывать результат или назначать переигровку? Знаете, чей голос оказался решающим? Венгра, у которого родители погибли в 1956 году, когда советские войска спасали в Будапеште и окрестностях "идеалы социализма". Во какой сюжет! Причем, реальный. Но зачем нам "как было"? Нам же надо "как сейчас должно быть"?

На канале местных "Вестей" один из молодых игроков "АлтайБаскета" сказал: "Немного приукрасили, конечно, потому что это было очень давно. И для зрелищности немножко добавили". Приукрасили, потому что давно было. 45 лет назад. Прекрасная логика. Почему бы тогда в современных фильмах о Великой Отечественной, которая завершилась 72 года назад, не заменить танки Т-34 на Т-80, а истребители Ла-5 на МиГи-35? А космонавтам из "гагаринского призыва" не носиться по Байконуру на шестисотых мерсах? А чудо-богатырям Суворова не сражаться с орками и гоблинами? Как бы зрелищнее будет, "красивше"! О это самое знаковое слово наших дней – "как бы"! "Как бы мы, спортсмены" - нередко можно услышать в интервью от наших "звезд". Они так мало и выигрывают на международной арене, потому что "как бы футболисты", "как бы баскетболисты" и т.д. Как бы жизнь такая.

Главный аргумент многих сторонников "Движения наверх" стоит на том, что фильм получился очень патриотичным. Но повторю то, что говорил близким друзьям уже не раз: настоящий патриотизм на вранье нельзя воспитать. Мы в этом убедились на примере СССР в 1991 году. Еще и потому рухнул "Союз нерушимый", что многие его чудесные мифы оказались построенными на лжи. В СССР сняли километры высокопатриотического кино – и что, помогло? "Зрители встают в конце фильма и аплодируют победе", - говорят мне. Ну, правильно, где еще можно отдать должное победе такого калибра? Только в кино. В реальности победа в олимпийском финале баскетбольной сборной России над соперниками из США столь же вероятна, как золотые медали сборной Бурунди на чемпионате мира по хоккею с шайбой. Или "не в этой жизни", как честно сказал на "Матч ТВ" один из героев того финала Алжан Жармухамедов.

Ниже – выдержки из текста Дмитрия Сомова "Фильм "Движение вверх". Что правда, а что вымысел", опубликованного на портале "Спорт-Экспресс":

"Вдовы тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова даже подали на создателей "Движения вверх" в суд за искажение исторической правды. Авторы картины не отрицают, что слегка приукрасили действительность, но не видят в этом проблемы – фильм является художественным, а не документальным, хоть в его основе и лежат одноименные мемуары Сергея Белова. Мегердичев полагает, что кино было обречено на некоторые искажения и выдуманные эпизоды ради повышения зрелищности. Что же в этой яркой картине не соответствует истине?

1. СТИЛЬ БАСКЕТБОЛА

Техника игры в "Движении вверх" адаптирована для современной массовой публики. Первое, что бросается в глаза – обилие бросков сверху ("слэм-данков") и эпизод с разбитым щитом. Это красивая мистификация. В советском баскетболе традиции забивать сверху тогда не было, а в американском студенческом баскетболе слэм-данки запрещались правилами. Однако, по словам Мегердичева, его задачей было показать баскетбол как явление, а не слепо копировать стиль игры начала 1970-х.

2. ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ СЫНА КОНДРАШИНА

Это, собственно, та самая линия, из-за которой режиссеру пришлось изменить фамилию главного тренера сборной СССР с Кондрашина на Гаранжина. У Владимира Петровича действительно был сын Юрий, с детства страдавший церебральным параличом. Однако тренер не планировал делать ему операцию за границей и не собирал на нее деньги. Соответственно, наставник не отдавал накопленные для сына средства на лечение Александра Белова и баскетболисты не компенсировали Кондрашину деньги из своих призовых в раздевалке. Вдове тренера удалось уговорить режиссера убрать из сценария эпизод, в котором Кондрашин ради сына нелегально торгует валютой, но в целом душещипательный сюжет, в котором очень мало правды, остался. Дабы избежать обвинений в клевете, авторы картины пошли на изменение фамилии тренера.

3. ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ Александра БЕЛОВА

Известно, что гениальный баскетболист Александр Белов скончался в 26 лет от редкого онкологического заболевания – саркомы сердца. Однако во время Мюнхена-1972 великому центровому было 20 лет, и его страшная болезнь еще не проявлялась. Диагноз, о котором говорится в фильме, относится к более позднему периоду жизни Александра. "В 1972-м Белов был абсолютно здоров, – признает режиссер. – Но в 1976-м он был уже болен. Это к вопросу о времени и месте. Но мы позволили себе поместить эту историю в рамки Мюнхена. Как мне кажется, это ни в коей мере не оскорбляет память величайших наших спортсменов".

4. МАТЧ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ ШПАНЫ

В фильме рассказывается о том, что, попав в Америку, советские баскетболисты вдруг решают сыграть в Гарлеме с местными хулиганами, поставив на кон привезенную контрабандой черную икру. В итоге наши уступают неизвестным пацанам, после чего с горя идут в бар и напиваются. В действительности ничего такого не было. В мемуарах Сергея Белова о подобной истории нет ни строчки. И, естественно, эта мифическая попойка не могла повлиять на состояние здоровья Александра Белова. Данный ход от начала и до конца – выдумка сценариста, который в целом склонен преувеличивать тот пиетет, который питали к американскому баскетболу и Кондрашин, и его подопечные. Например, в 1959-м и 1963-м годах, сборная СССР обыгрывала сборную США на чемпионатах мира, и это не считалось суперсенсацией.

5. ОБЕЩАНИЕ ПОБЕДЫ НАД США

Тренер сборной России в "Движении вверх" публично обещает обыграть в Мюнхене "непобедимых" американцев, поставив на кон свою карьеру и карьеры своих подопечных. В реальности никаких обещаний на пресс-конференциях в 1972 году Кондрашин не давал. Тем более, что советских спортивных чиновников на тот момент устроил бы и просто выход в финал. Популярность баскетбольной сборной была намного меньше популярности хоккейной или футбольной команд, поэтому ажиотажа относительно олимпийского результата баскетболистов на государственном уровне быть не могло. И уж тем более в Мюнхене никто не планировал отказаться от финального баскетбольного матча с американцами. Во всяком случае, до выхода в свет "Движения" об этом никто не догадывался.

6. ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНДРАШИН И АНТИСОВЕТЧИК ПАУЛАУСКАС

Люди, знавшие Кондрашина уверяют, что фигура "железного человека", созданная в фильме, не соответствует действительности. Это, скорее, собирательный образ всех советских специалистов. Владимир Петрович же был необщительным и очень погруженным в себя. В то же время капитан сборной литовец Модестас Паулаускас представлен в фильме диссидентом и русофобом, который готовил свой побег за границу. Это тоже собирательный образ "злобного прибалта", причем не из начала 1970-х, а из конца 1980-х. Об антисоветских настроениях реального комсомольца, а впоследствии – детского тренера Паулаускаса ничего неизвестно. Больше того, Паулаускас и в 1990-х тепло отзывался о советских временах в целом, и о русских людях – в частности.

7. ЛИНЗА ЖАРМУХАМЕДОВА И БАСКЕТБОЛИСТКА ИЗ БУДУЩЕГО

Центровой Алжан Жармухамедов действительно плохо видел, но первые линзы по индивидуальному заказу были изготовлены ему уже после Мюнхена. История с потерянными в ходе игры линзами произошла уже после Олимпиады-1972. Она передвинута вперед по времени волей сценариста, так же, как и болезнь Александра Белова. Еще один пример путешествия во времени – появление в Мюнхене в составе советской делегации баскетболистки – девушки Александра Белова. Такого не могло быть поскольку женский баскетбол на Олимпиадах дебютировал в 1976 году, ну а включение в команду родных и близких спортсменов тогда не практиковалось".