Горный Алтай: миссия "Отпуск на 100%"

Ежегодно тысячи туристов со всех уголков страны приезжают отдохнуть в Горный Алтай, а нам, барнаульцам, очень повезло – далеко ехать не надо. Всё, что нужно, уже рядом — уединенный отдых вдали от городской суеты, экстремальные сплавы по горным рекам, подъёмы к заснеженным вершинам алтайских гор или пенные вечеринки на развлекательных комплексах.

Агентство продуманных поездок "Авианебо" предлагает определиться с районом для отдыха, а все организационные моменты по доставке и размещению на месте берём на себя.

Озеро Ая

Плюсов у этого места для отдыха множество: всего 270 км от Барнаула, тёплое озеро, оборудованные пляжи, развитая инфраструктура — водные горки, спортивные площадки, всевозможные аттракционы.

На Ае располагаются крупные молодежные туркомплексы, например, "Империя туризма". Сюда съезжается молодежь со всей округи – танцевать ночь напролёт под открытым небом, а днем загорать у открытого бассейна.

Для семейного отдыха Ая тоже вполне подойдет – огромное количество турбаз с детскими площадками, бассейнами и прочими развлечениями к вашим услугам.