Горный Алтай: миссия "Отпуск на 100%"

Ежегодно тысячи туристов со всех уголков страны приезжают отдохнуть в Горный Алтай, а нам, барнаульцам, очень повезло – далеко ехать не надо. Всё, что нужно, уже рядом — уединенный отдых вдали от городской суеты, экстремальные сплавы по горным рекам, подъёмы к заснеженным вершинам алтайских гор или пенные вечеринки на развлекательных комплексах.
Агентство продуманных поездок "Авианебо" предлагает определиться с районом для отдыха, а все организационные моменты по доставке и размещению на месте берём на себя.
Озеро Ая
Плюсов у этого места для отдыха множество: всего 270 км от Барнаула, тёплое озеро, оборудованные пляжи, развитая инфраструктура — водные горки, спортивные площадки, всевозможные аттракционы.
На Ае располагаются крупные молодежные туркомплексы, например, "Империя туризма". Сюда съезжается молодежь со всей округи – танцевать ночь напролёт под открытым небом, а днем загорать у открытого бассейна.
Для семейного отдыха Ая тоже вполне подойдет – огромное количество турбаз с детскими площадками, бассейнами и прочими развлечениями к вашим услугам.
Минус: место крайне популярно среди туристов, иногда может показаться, что людей слишком много.
Чемал и нижняя Катунь
Любите разнообразие? Вот в этом районе можно получить массу впечатлений в пределах пары населённых пунктов. Тут вам и широкая экскурсионная программа, и сплав на рафтах, и квадроциклы, и лошадки. Но главная природная достопримечательность – это, конечно же, своенравная и величавая Катунь.
Минус: искупаться летом в Катуни рискнет не каждый, вода действительно очень холодная.
Озеро Телецкое
Самое большое пресное озеро на Алтае, чистейший горный воздух, интересные поездки. Телецкое озеро подойдёт для любителей спокойного, созерцательного отдыха на природе. Можно отправиться на теплоходную экскурсию и увезти с собой в памяти незабываемую панораму остроконечных гор, грохочущих водопадов, отвесных скал и ровных галечных берегов, тихих каменных бухт, спокойных заливов и говорливых горных рек.
С проживанием проблем не возникнет — базы отдыха и туркомплексы тут на любой вкус и кошелёк.
Минус: далековато — от Барнаула до Телецкого озера около восьми часов езды.
Удаленные районы
Районы отдыха, которые мы перечислили, довольно популярны среди туристов, и большинство предпочитает остановить свои поиски лучшего отдыха именно там. Но есть и те, кому нужны острые ощущения и что-то доселе невиданное. Если вы из этой категории путешественников, вам точно стоит отправиться в Улаганский, Кош-Агачский и Усть-Коксинский районы Республики Алтай.
Записывайте места, которые обязательно нужно посетить: Джумалинские радоновые озера, Кош-Агачский заказник, плато Укок. Организованные экскурсии в отдаленные районы Горного Алтая найти довольно сложно, поэтому чаще всего желающие отправляются на своей машине.
Перед поездкой в Кош-Агач запаситесь теплой одеждой, продуктами и бензином (на всякий случай). Места для ночлега отыскать не так просто, но вполне возможно.
Минусы: дальняя дорога, отсутствие инфраструктуры, мало баз отдыха и гостиниц. Всё это с лихвой окупится захватывающими дух инопланетными пейзажами.
За своим лучшим отдыхом и другими туристическими советами обращайтесь в агентство продуманных поездок "Авианебо"!
Адрес: пр. Ленина, 53
Тел.: 8 (3852) 55-66-08
Цены актуальны на момент публикации