Актера Андрея Мягкова госпитализировали в больницу

"Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее", — отметил Мягков. О причинах госпитализации не сообщается.

Актер родился в Ленинграде в 1938 году.

Народный артист России Андрей Мягков известен публике по своим ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", пишет polit.ru.