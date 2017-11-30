Актера Андрея Мягкова госпитализировали в больницу

Актер театра и кино Андрей Мягков оказался в больнице, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на самого артиста.
"Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее", — отметил Мягков. О причинах госпитализации не сообщается.
Актер родился в Ленинграде в 1938 году.
Народный артист России Андрей Мягков известен публике по своим ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", пишет polit.ru.
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