Почему налоговики оспаривают выплату долгов по зарплате рабочим алтайского завода

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Работали, как рабы

С топовых позиций алтайского списка предприятий-должников по зарплате барнаульский "Завод алюминиевого литья" (ЗАЛ) не сходил с 2013 года. В июле 2014-го на заводе ввели наблюдение. В апреле 2015-го — конкурсное производство.

Сергей Пупков,

бывший конкурсный управляющий ЗАЛ:

— Когда меня назначили конкурсным управляющим, ситуация была такая: 13 млн рублей — долги по зарплате, часть из них (2 млн) образовались еще с 2013 года. Люди работали как рабы, не получая денег.

Дилемма: закрываем или сохраняем

Вопрос, что делать после начала конкурсного производства? Закрыть "контору" на клюшку? Попытаться сохранить?

Сергей Пупков,

бывший конкурсный управляющий ЗАЛ:

— Там станки с цветным металлом, электрооборудование. Если бы мы остановили работу, это все быстро бы разворовали. Сначала сняли бы медные наконечники. Потом латунные. Одни голые запчасти у нас бы остались.

Кредитор посоветовал Пупкову пригласить команду из "Алтайского завода алюминиевых изделий" (она не связана с прежним руководством). Это он, собственно, и сделал.

Сергей Пупков,

бывший конкурсный управляющий ЗАЛ:

— За 2,5 года конкурсного производства мы хоть и сократили коллектив больше чем в два раза, но основной костяк сохранили. Удалось сохранить и контракты - например, крупный договор с "Минским заводом колесных тягачей". Администрация края нас активно поддерживала. За это время мы выдали коллективу зарплату - больше 60 млн. Платили месяц в месяц.

Нельзя без приключений

Имущественный комплекс завода впервые выставили на торги в июне 2016 года по начальной цене 600 млн рублей. Покупатели интереса не проявили. Затем цену снизили до 504 млн. Желающих снова не нашлось.

Первые успешные торги прошли только летом 2017-го, но на аукцион выставляли уже отдельные лоты. В конце августа купили главный производственный корпус площадью 40 тыс. кв. метров.

Часть людей уже перешли на новое предприятие покупателя, рассказывает Сергей Пупков. Другие были уволены. На заводе сейчас трудятся лишь 26 "последних из могикан" - поддерживают работу оставшегося имущества.

Деньги от распродажи накопились. Из них надо было погасить долги и по выходным пособиям, компенсациям и старой, накопившейся еще в 2013-2014 годах, зарплате (5,3 млн), и по взносам в Пенсионный фонд (25 млн).

Сергей Пупков,

бывший конкурсный управляющий ЗАЛ:

— Но у нас как в стране? Нельзя жить без приключений.

Дилемма: государству или человеку?

12 июля Верховный суд опубликовал обзор судебной практики, в котором дал интересное разъяснение. В делах о банкротстве текущий долг по взносам в ПФР, как и долг по зарплате, относится к второй очереди погашения требований. Раньше относился к четвертой.

Что это означает?

Андрей Горин,

конкурсный управляющий ЗАЛ:

— По закону, если денег недостаточно, требования погашают в порядке календарной очередности образования задолженности.

В случае с заводом все деньги от продажи имущества ушли бы на уплату долга в ПФР. И тогда конкурсный управляющий обратился в суд, потребовав изменить очередность — чтобы первыми свои долги получили работники завода. В том числе уволившиеся.

Андрей Горин,

конкурсный управляющий ЗАЛ:

— Мы заручились поддержкой краевой и городской администраций, краевой прокуратуры, и они все поддержали нас в судебном заседании.

Люди важнее государства

Суд пошел им навстречу и отдал приоритет погашению долгов по зарплате. И Сергей Пупков, и Андрей Горин называют это решение беспрецедентным. Если оно устоится в апелляции, на него смогут опереться и в других подобных случаях.

Из решения арбитражного суда:

— Принудительный труд (в том числе труд в отсутствие оплаты) в РФ запрещен. Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда "О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя". Конвенция вступила в силу для России с 20 августа 2013 года. В силу статьи 8 Конвенции национальное законодательство или регламенты предоставляют требованиям трудящихся более высокий приоритет по сравнению с большинством других привилегированных требований, и в частности с требованиями государства и системы социального обеспечения.

Благие идеи

8 декабря арбитраж опубликовал полное решение по делу. 13-14 декабря Андрей Горин перечислил 5,3 млн рублей работникам завода (включая всех, кто уже уволился), не дожидаясь вступления в силу решения суда. Сегодня весь долг по зарплате погашен (за исключением долга бывшему директору).

А 20 декабря управление ФНС по Алтайскому краю подало жалобу в следующую судебную инстанцию. Если решение отменят, деньги придется вернуть.

Андрей Горин,

конкурсный управляющий ЗАЛ:

— Есть два варианта: либо их должны вернуть люди, которые получили деньги, либо ФНС потребует взыскать убытки с конкурсного управляющего. Но пока судьи говорят, что оснований для отмены этого решения нет. Потому что идеи его благие.

Справка

ЗАО "Завод алюминиевого литья" (Барнаул) создан на базе цеха "Алтайского моторного завода" 15 июля 1992 года. Он поставлял на экспорт (в частности, в Белоруссию на Минский завод колесных тягачей) алюминиевые отливки - колесные ободы, колодки, поддоны, картеры, крышки и др., по данным администрации края.

Фото: motors-nsk