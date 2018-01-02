Гражданам Северной Кореи посоветовали не мешать водку с пивом

Речь идет о "коктейле-бомбе" поктанджу. На постсоветском пространстве он известен как "ерш". Напиток практически не имеет водочного запаха и вкуса, но из-за углекислого газа в пиве опьянение наступает почти моментально.

"Мы не рекомендуем за вечер употреблять более 80 миллилитров крепкого алкоголя. Пиво и соджу пейте раздельно, — говорится в заявлении северокорейской Центральной телерадиовещательной корпорации Чосон. — Смешение и обильное возлияние водки и пива может негативно сказаться на сердце и печени".

По версии южнокорейских СМИ, раз подобное заявление прозвучало в эфире северного соседа, то сложившаяся ситуация стала для Пхеньяна проблемой, отмечает Лента.ру.