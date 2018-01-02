Гражданам Северной Кореи посоветовали не мешать водку с пивом

Власти Северной Кореи обеспокоились тем, что граждане стали больше пить. В частности, корейцы активно употребляют местную водку соджу вместе с пивом, сообщает южнокорейское агентство Ёнхап.
Речь идет о "коктейле-бомбе" поктанджу. На постсоветском пространстве он известен как "ерш". Напиток практически не имеет водочного запаха и вкуса, но из-за углекислого газа в пиве опьянение наступает почти моментально.
"Мы не рекомендуем за вечер употреблять более 80 миллилитров крепкого алкоголя. Пиво и соджу пейте раздельно, — говорится в заявлении северокорейской Центральной телерадиовещательной корпорации Чосон. — Смешение и обильное возлияние водки и пива может негативно сказаться на сердце и печени".
По версии южнокорейских СМИ, раз подобное заявление прозвучало в эфире северного соседа, то сложившаяся ситуация стала для Пхеньяна проблемой, отмечает Лента.ру.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.